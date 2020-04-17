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رياضة

مستقبل وليد أزارو بين رفض فايلر والبقاء في الدوري السعودي.. تفاصيل

الجمعة 17/أبريل/2020 - 10:48 م
صدى البلد
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نور عادل
حالة من الغموض مثارة حول مستقبل المهاجم المغربي وليد أزارو، مهاجم فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي المعار إلى فريق الاتفاق السعودي، وذلك سواء بالعودة إلى القلعة الحمراء أو بالاستمرار في الدوري السعودي.

وتسبب فيروس كورونا في ضرب الرياضة في مصر والعالم اجمع، حيث توقف النشاط الرياضي في معظم دوريات العالم، بالإضافة إلى أنه أجبر الجميع إلى تأجيل ملفات الصفقات والانتقالات.

وفي الإطار ذاته خرجت عدد من التقارير الصحفية عن أن النادي الأهلي ابلغ المغربي وليد ازارو بعدم رغبة المدير الفني رينيه فايلر، في عودته الي صفوف الفريق، مؤكدًا الي ان الفريق ليس في حاجه إلى خدماته.

وأشارت بعض التقارير في السعودية إلى أن الاتفاق السعودي يرغب في أن يضم وليد أزارو بشكل نهائي، خاصة بعدما تألق في الدوري السعودي خلال الفترة الماضية.

وأكد مصدر مسئول داخل نادي الاتفاق السعودي رفض ذكر اسمه في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن الإدارة لم تحسم موقفها النهائي من التعاقد مع اللاعب حتى الآن حيث ما يثار من التعاقد هو شائعات.

وتابع المصدر أن الدوري حاليا متوقف، وحتى يتم إصدار قرار شأن أزارو واتضاح الرؤية سيكون قبل نهاية مدة الاعارة، والنادي لا يعلن عن نيته لوسائل الإعلام إلا بعد إتمام الإتفاق مع اللاعب.

وانتقل أزارو مهاجم الأهلي إلى صفوف الاتفاق الذي يلعب بالدوري السعودي على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.
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