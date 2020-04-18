وزير التعليم يحسم الجدل: مالغيناش الأبحاث ولا أجلنا امتحانات الثانوية العامة

أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه لا تغيير في تطبيق نظام المشروعات البحثية على طلاب صفوف النقل لتقييمهم هذا العام بدلا من الامتحانات التقليدية.





وقال وزير التربية والتعليم في تصريحات له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك : لا تغيير أيضا في مواعيد الامتحانات الإلكترونية للصفين الاول والثاني الثانوي او موعد امتحانات الثانوية العامة.





وعبر وزير التربية و التعليم عن استياءه من الشائعات المثارة حاليا والتي تزعم تراجع الوزارة عن قراراتها بشأن تقييم الطلاب ، وقال الوزير : لا يكف الفاشلون عن التحريض وإطلاق الشائعات!



