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برلمان

برلماني يطالب التعليم بحل عادل فيما يخص مصروفات الفصل الدراسي الثاني

السبت 18/أبريل/2020 - 09:27 ص
مجلس النواب
مجلس النواب
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فريدة محمد
طالب النائب فايز بركات، نائب أشمون وعضو لجنة التعليم، بضرورة التوصل لحل وسط وعادل بين المدارس الخاصة وأولياء الأمور فيما يخص مصروفات الفصل الدراسي الثاني، بعد توقف الدراسة بالمدارس وتطبيق التعليم عن بعد نتيجة انتشار وباء الكورونا «كوفيد – 19».

وأوضح بركات في بيان له،أن مطالب أولياء الأمور تعد مشروعة وهي تخفيض وتأجيل المصاريف الدراسية للفصل الدراسي الثاني 19/2020، فضلًا عن استرداد مصاريف الأنشطة والانتقالات بعد قرارات وزارة التربية والتعليم؛ بتعليق الدراسة، إلا أنه في الوقت ذاته العملية الدراسية لم تنتهِ ولكنها تحولت للنظام الإلكتروني، ومعلمي المدارس الخاصة والدولية يقومون بتصوير شرح المقررات واستكمال المنهج ورفعها على القنوات والصفحات الخاصة بكل مدرسة لأداء دورهم على أكمل وجه.

وأشار إلى أن المصروفات في بعض المدارس الخاصة تصل إلى ٤٠ ألف، إضافة لمصاريف أخرى مُسبقة الدفع؛ كالأنشطة والانتقالات -الباص- التي تبلُغ ما بين 3500 جنيه و5800 جنيه للمدارس التي تتراوح المصاريف الدراسية فيها ما بين 10 و40 ألف جنيه سنويًا.

وأشار إلى أن مطالب أولياء الأمور الخاصة باسترداد نصف قيمة الفصل الدراسي الثاني في الوقت الحالي تضر بالعملية التعليمية ولكن يجب الانتظار حتى نعبر بمصر من الأزمة، حيث تقوم المدارس الخاصة والدولية بسداد رواتب المعلمين والإداريين والعمال وكذلك سداد التزامات المدارس الخاصة بفواتير الكهرباء والمياه والإنترنت.
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