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حوادث

الأموال العامة تضبط 4 متهمين بالاتجار فى العملة

السبت 18/أبريل/2020 - 01:30 م
وزارة الداخلية
وزارة الداخلية
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مصطفى الرماح
واصلت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة جهودها بالتنسيق مع فروعها الجغرافية على مستوى الجمهورية فى مجال مكافحة جرائم الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة.

أسفرت الجهود خلال 24 ساعة عن ضبط قضيتين "اتجار غير مشروع فى النقد الأجنبى – تحويلات مالية غير مشروعة"، ضبط فيها "4 متهمين".

وبلغ إجمالى المبالغ المضبوطة فيها (19827 جنيها مصريا– 13800 دولار أمريكى – 100 يورو – 300 درهم إماراتى) بما يعادل (220 ألفا و899 جنيها مصريا)، بجملة (240726 جنيها مصريا) تم ضبطها نقديًا، بالإضافة إلى (3 ملايين جنيه مصرى تم ضبطها مستنديًا).

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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