مصرع وإصابة طفلين صدمتهما سيارة بالخطأ في إحدى قرى بني سويف

لقي طفل 4 سنوات مصرعه، وأصيبت أخرى، إثر اصطدام سيارة بهما بالخطأ، أثناء لعبهما أمام منزلهما بقرية أبسوج التابعة لمركز الفشن جنوب محافظة بني سويف، وتم ضبط السيارة وقائدها، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.





تلقى اللواء زكريا صالح مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارا من مأمور مركز شرطة الفشن، يفيد بتلقيه إشارة من مستشفى الفشن المركزي بوصول كل من: "كاراس.ث.ي" 4 سنوات، طفل، مقيم عزبة "دوس" بقرية أبسوج، جثة هامدة، و" فيرونيا.ر.ك" 3 سنوات، مصابة بكسر بالساق اليسرى، إثر حادث سير.





وتبين من التحريات الأولية أنه أثناء لهو المتوفي والمصابة أمام منزلهما بالقرية صدمتهما سيارة بالخطأ أثناء محاولة قائدها الدوران، ما أدى إلى وقوع الحادث.





كما تبين من التحريات أنه بفحص البلاغ وسؤال كل من: والد المتوفي وعم المصابة، قررا أنه أثناء لهو الأطفال أمام منزلهما بالشارع صدمتهما السيارة "بيك أب" قيادة "خالد.س.و" 35 عاما، مقيم صفط العرفا دائرة المركز، أثناء الدوران بالسيارة، واتهما قائد السيارة بالتسبب في الحادث.

كما تبين من التحريات ضبط السائق وأيد مضمون ما جاء بالتحريات، وأن الحادث جاء بغير قصد منه.





كما كشفت التحريات أنه بتوقيع الكشف الطبي بمعرفة مفتش الصحة على جثة المتوفي، أفاد بوجود تهتك بالمخ نتيجة الاصطدام بجسم صلب، وسبب الوفاة نزيف بالمخ، ولا توجد شبهه جنائية في الوفاة.

كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة، وتحرر المحضر رقم 5729 جنح مركز الفشن.



