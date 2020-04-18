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مرأة

في شم النسيم.. 7 طرق لتقليل أضرار الفسيخ والرنجة

السبت 18/أبريل/2020 - 03:03 م
رنجة
رنجة
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رشا عوني

أكد الدكتور مروان سالم أخصائي التغذية العلاجية، أنه لا يوجد علاقة بين تناول الفسيخ والرنجة و الإصابة بفيروس كورونا كما أشيع خلال الأيام الماضية.


ونصح مروان سالم في تصريحات خاصة لـ صدى البلد "، مرضى الضغط العالي والحوامل والأطفال، بعدم تناول كميات كبيرة من الفسيخ والرنجة ، مع الإكثار من تناول التونة كبديل صحي.


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وأوضح أخصائي التغذية العلاجية بعض الطرق التي تقلل من أضرار أكل الفسيخ والرنجة في شم النسيم ومنها :

1- تناول الحمص فهو مصدر بروتيني هام ويحتوي على فيتامينات عديدة

2- اضافة الطحينة للرنجة أو تناولها بشكل منفصل لأنها تقلل من درجة الملوحة في الجسم وتحتوي على زيت السمسم الذي يعد مصدرًا للكالسيوم

3- تناول البصل مع أكلة الفسيخ و الرنجة لأنه يطهر الجسم وينقيه

4- تناول الفواكه التي تحتوي على نسبة عالية من الألياف مثل الكنتلوب والبطيخ ، فهي تساعد على إدرار البول والتخلص من الأملاح

5- تناول الفلفل الأخضر والبقدونس نظرًا لاحتوائه على نسبة عالية من فيتامين سي

6- تناول الليمون بكثرة سواء بإضافته للأكلة او شربه كعصير

7- تناول كميات وفيرة من الماء على مدار اليوم

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