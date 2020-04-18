أخبار الرياضة.. صن داونز يقترب من خطف الناهيري من الأهلي والزمالك.. موعد عودة الدوري السعودي.. ليفربول يستفز برشلونة

حدد الاتحاد السعودي لكرة القدم، ورابطة دوري المحترفين، موعد مبدئي لعودة مباريات الدوري السعودي للمحترفين، عقب توقفه احترازيًا بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.





ليفربول يستفز برشلونة في عيد ميلاد أوريجي.. فيديو

احتفل نادي ليفربول الإنجليزي، بعيد ميلاد اللاعب البلجيكي ديفوك أوريجي، مهاجم الفريق، على طريقته الخاصة، والتي حاول فيها استفزاز جماهير برشلونة الإسباني.





أعلن نادي الإتفاق السعودي اليوم عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر أن نائب مجلس إدارة الفريق حاتم المسحل قد شفي تمامًا من فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".























