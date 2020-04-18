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رياضة

أخبار الرياضة.. صن داونز يقترب من خطف الناهيري من الأهلي والزمالك.. موعد عودة الدوري السعودي.. ليفربول يستفز برشلونة

السبت 18/أبريل/2020 - 03:37 م
موسمياني - الناهيري
موسمياني - الناهيري
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محمد السعيد
ننشر موقع "صدى البلد" على مدار اليوم، السبت، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية، والتي جاءت كالتالي :


كشف تقارير مغربية اليوم ، علي دخول نادي صن داونز صراع مع الزمالك والاهلي علي ضم نجم الوداد المغربي .

حدد الاتحاد السعودي لكرة القدم، ورابطة دوري المحترفين، موعد مبدئي لعودة مباريات الدوري السعودي للمحترفين، عقب توقفه احترازيًا بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.


ليفربول يستفز برشلونة في عيد ميلاد أوريجي.. فيديو

احتفل نادي ليفربول الإنجليزي، بعيد ميلاد اللاعب البلجيكي ديفوك أوريجي، مهاجم الفريق، على طريقته الخاصة، والتي حاول فيها استفزاز جماهير برشلونة الإسباني.

أعلن نادي الإتفاق السعودي اليوم عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر أن نائب مجلس إدارة الفريق حاتم المسحل قد شفي تمامًا من فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

أكد علاء عبدالعال المدير الفني لفريق بتروجيت أن مجلس ادارة النادي الاهلي تعامل مع ملف الرباعي الكبار بالفريق الاول بإحترافية كاملة وبناءا علي تعليمات المدير الفني السويسر رينيه فايلر . 

علق عبد المنعم حسين الشهير بـ "شطة"، عضو اللجنة الفنية بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم، على مدى قدرة مصر على استضافة بطولة كأس العالم 2030.

شهدت المنافسة على مقعد عضوية اتحاد الحرة فى مجلس الإدارة القادم، انضمام وجه جديد، حيث قرر سيد عبدالعال كهربا، لاعب نادي الزمالك، والاتحاد السكندرى السابق فى الثمانينيات، الترشح على المنصب.

يسعى المغربي عبد الرزاق حمد الله، مهاجم فريق النصر السعودي، لمغادرة المملكة العربية السعودية، للبقاء بجانب عائلته، وسط مخاوف تفشي فيروس كورونا في أغلب دول العالم.







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