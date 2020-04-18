صن داونز يقترب من خطف الناهيري نجم الوداد من الأهلي والزمالك

كشف تقارير مغربية اليوم ، علي دخول نادي صن داونز صراع مع الزمالك والاهلي علي ضم نجم الوداد المغربي .





وذكرت صحيفة "هسبورت" المغربية، ان نادي صن داونز الجنوب إفريقي، ارسل عرض لنادي الوداد من اجل ضم محمد الناهيري فى نهاية الموسم .





وأضافت ، ان رئيس نادي صن داونز، كثف اتصالات عديدة مع وكيل الناهيري، تمهيدا لانتقاله للفريق، بطلب من مدربه بيتسو موسيماني الذي يعرف جيدا مستوى نادي الوداد ولاعبيه، بعد اصطدام الفريقين في أخر 3 مواسم فى دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.





وتابعت ، مدة العقد المقترح من فريق صن داونز محددة في سنتين قابلة للتجديد لموسم ثالث، كما أن القيمة المالية للعرض تبقى محترمة بمميزات مالية متنوعة.





ويسعي رئيس الوداد تجديد عقد محمد الناهيري الذي ينتهي اخر الموسم الحالي .



