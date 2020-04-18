AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

"محدش فاهم حاجة" مقلب جديد لمحمد ثروت في رمضان 2020

السبت 18/أبريل/2020 - 04:18 م
صدى البلد
Advertisements
شيرى نبيل
شخصيات مختلفة يتقمصها نجم الكوميديا محمد ثروت في البرنامج الكوميدي "مَحدّش فاهم حاجة" عبر شبكة قنوات "MBC مصر" في رمضان، في أول ظهور له في عالم برامج المقالب.

يوضح محمد ثروت في بيان لـMBC أن البطولة في البرنامج ستكون لأشخاصٍ عاديّين، يلتقي بهم في أماكن عامة ويكلفهم بمهام غريبة وغير منطقية، بعضهم قد يجدها مستفزة، فيما ينفذها البعض الآخر على، والنتيجة كوميديا ساخرة ومحبّبة.

وحول شغفه بالكوميديا وتقمصه لأدوار يتفاعل عبرها مع الناس، يقول ثروت "الكوميديا ملعبي منذ سنوات طويلة، لكن تجربة برامج المقالب جديدة بالنسبة لي، وقد أحببتها كونها تتميّز بالإرتجال والعفوية، ووجدت فيها متعة كبيرة بعدما لمست التفاعل الإيجابي من الناس.. ولكثرة ما كنت أسمع ضحكًا في الشارع، شعرت بأنني أؤدي مَشاهد تمثيلية على المسرح".

وحول تفاصيل البرنامج، يقول ثروت "أقوم بدور حنفي، الذي أقدم من خلاله شخصيات تختلف في كل حلقة بحسب المِهَن التي تتنوّع بين الطبيب والجزار وبائع الخضار وبائع الدواجن وغيرها، على ألاّ أكشف عن وجهي الحقيقي حتى نهاية الحلقة". يثني ثروت على فريق الماكياج "الذي حرص على إعطاء كل شخصية حقها كي تكون مقنعة للجمهور" على حدّ قوله، ويختم ثروت بالقول: "كنت بحاجة لأن أغير جلدي وأنوع في تجاربي الكوميدية، وأتمنى أن تجد التجربة الجديدة قبولًا من المشاهدين في رمضان".

يُعرض البرنامج الكوميدي "محدش فاهم حاجة" مع الفنان محمد ثروت حصريًا عبر شبكة قنوات "MBC مصر" خلال شهر رمضان المُقبل
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تتحدى كورونا.. MBC مصر ترفع شعار في البيت خليك ببرنامج ترفيهي

مسلسل "اللعبة" على شاشة MBC في رمضان

رضا عبدالعال يحسم مصير ظهوره فى برنامج رامز جلال الجديد

برامج المقالب فى رمضان 2020.. رامز جلال مجنون رسمي.. وفيفى عبده تستضيف النجوم بمنزلها

ترشيحاتنا

تفاصيل خطة الأهلي لفترة الانتقالات الصيفية

سيد عبد العال كهربا يعلن الترشح للعضوية في انتخابات اتحاد الكرة

البحوث الفلكية تنفي شائعة اصطدام كويكب عملاق بالأرض.. تفاصيل

ننشر القرارات النهائية التي أصدرها الاعلى للجامعات لحسم مصير الامتحانات (البيان كامل)

كواليس اكتشاف حالات الإصابة بفيروس كورونا في مكة

الأعلى للجامعات الخاصة يعلن قرارات جديدة لحسم مصير الامتحانات.. بعد قليل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في السيارة.. دينا فؤاد بإطلالة التسوق في آخر ظهور لها

بالكاجول.. هنا الزاهد تبهر الجمهور في آخر ظهور لها

كارثة.. تجمعات شبابية وحفل شواء على أحد شواطئ الغردقة.. فيديو وصور