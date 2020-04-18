معايير هامة يجب اتباعها عند ضبط فوانيس السيارة



لا يهتم العديد من سائقي السيارات بضبط فوانيس السيارة الخاصة بسيارتهم مع أنها تقيهم الوقوع في حفر ومطبات من شأنها الضرر بالسيارة ويوجد البعض الآخر من السائقين لا يعلموا الطريقة المثلي لضبطها وفي هذا السياق نطرح عليكم طرق ضبط فوانيس السيارة للحصول علي الضوء المناسب .





كيف تقوم بضبط فوانيس السيارة :



1- قو بركن السيارة على أرض مستوية .



2-ابحث عن منطقة مظلمة لتتمكن من ضبطها بشكل صحيح .



3- قف بالسيارة امام حائط لتتمكن من الضبط بشكل صحيح .



4- قم بتعليم مستوي الاضائة القديم بعلامة باروة لتعود لها ان فشلت في الضبط .



5– تجنب ان تكون الأضواء مرتفعة أكثر من الطبيعي كي لا تسبب العمى للسيارة القادمة أمامك ,

6– تجنب ان تكون الأضواء منخفضة أكثر من الطبيعي لتتجنب عدم رؤية الطريق بوضوح .



8- قم بتعليتها و خفضها بشكل مناسب للتتناسب مع السيارة و تكون في المنتصف لتحصل علي أفضل وضعية اضائة .

