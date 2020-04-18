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ثقافة

برفقة وزير الآثار.. شاهد جولة افتراضية داخل مقبرة واح تي بمنطقة سقارة

السبت 18/أبريل/2020 - 04:57 م
منطقة سقارة
منطقة سقارة
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محمد الاسكندرانى
تحتفل وزارة السياحة والآثار هذا العام بيوم التراث العالمي بطريقة مختلفة، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة المصرية والعالم للوقاية من فيروس كورونا المستجد، حيث اختارت الوزارة منطقة آثار سقارة لتكون رمزا للاحتفال بيوم التراث العالمي هذا العام و بالتحديد مقبرة الكاهن المطهر "واحتي".

وتعد هذه المقبرة واحدة من أهم الاكتشافات التي قامت بها الوزارة في السنوات الأخيرة، ليس فقط لما تحمله من ألوان وكنوز، ولكن أيضا لكونها تذكرنا باهتمام المصري القديم بالوقاية من الأمراض واستخدام كل أدوات التطهير والتعقيم المتاحة، كالمياه والزيوت والعطور.

وأشارت الوزارة إلى أنه في ظل الاجراءات الاحترازية التي يتخذها العالم لمكافحة فيروس كورونا المستجد، نستغل احتفالية يوم التراث العالمي، كي نذكر أنفسنا أننا بحاجة إلى التعلم من أجدادنا فيما يتعلق بالوقاية والالتزام بالتطهير والنظافة الشخصية، إلى جانب اتباع تعليمات الحكومات والجهات الصحية، حتى نتمكن من التغلب على هذا الخطر.

ويصطحب الدكتور خالد العناني وزير السياحة والاثار، زوار موقعها على الانترنت الي داخل مقبرة واح تي الرائعة في سقارة. والتى تم الكشف عنها في عام 2018 ، وتعتبر واحدة من أهم الاكتشافات في هذا العقد. 

لمرافقة وزير الأثار في الجولة الافتراضية ومتابعتها إضغط هنا
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