حل أزمة بوستر مسلسل لما كنا صغيرين لـ خالد النبوي .. تفاصيل 15 أفيش دعائيا لمسلسلات رمضان 2020

حرص عدد كبير من الفنانين على طرح بوسترات أعمالهم الفنية المقرر عرضها في شهر رمضان 2020، والتي لاقى بعضها إعجاب الجمهور، والبعض الآخر لاقى انتقادا، نستعرض لكم تفاصيل 15 بوستر لمسلسلات رمضان 2020 من خلال التقرير التالي:





مسلسل لما كنا صغيرين





طرح المنتج أحمد عبد العاطي، بوستر جديدا لمسلسل «لما كنا صغيرين» المنتظر عرضه في الموسم الرمضاني 2020، ظهر فيه بطلا العمل الفنان خالد النبوي والفنان محمود حميدة، في مقدمة الأفيش.





ونحب ليه تاني





نشرت الفنانة ياسمين عبد العزيز بوستر مسلسلها الجديد" ونحب تاني ليه " عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي للفيديوهات و الصور "انستجرام".





"ونحب تانى ليه" بطولة النجمة ياسمين عبد العزيز، المقرر عرضه فى رمضان 2020، من إنتاج سينرجى، وتأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج مصطفى فكرى، وهو العمل الذى الثالث الذى يجمع ياسمين عبد العزيز مع الشركة المنتجة بعدما قدما سويًا مسلسلات "هربانة منها" من إخراج معتز التونى ، ومسلسل "لآخر نفس" من إخراج حسام على.





اللعبة





نشر الفنان أحمد فتحى بوستر مسلسله الجديد "اللعبة" من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام".





وعلق أحمد فتحى قائلا: "يارب وفقنا ...".





وحازت الصورة إعجاب عدد كبير من الجماهير، وجاءت التعليقات كالآتى: ربنا يوفقك - انت مبدع - مسلسل رائع.





مسلسل "اللعبة" بطولة هشام ماجد، أحمد فتحي، ومحمد ثروت ومي كساب وميرنا جميل، وسامي مغاوري، تأليف كل من أحمد سعد والي ومحمد صلاح خطاب وإبراهيم صابر وأشرف على وفادي أبو السعود وإخراج معتز التوني.





عمر ودياب





نشر على ربيع بوستر مسلسله الجديد عمر ودياب من خلال حسابه الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".





وعلق على ربيع قائلا: "إن شاء الله ٥ أيام ونتفرج علي مسلسل #عمر ودياب أوعدكم بحاجه قوية تبسطكم اصعب ظروف اشتغلت فيها بس جمهور مصر والوطن العربي أهالينا وشعبنا لازم يفرح ويضحك وينسي الهم انتظروناااا".





وتفاعل معه عدد كبير من متابعيه وجاءت التعليقات كالآتى:





فى الانتظار - بالتوفيق - اكيد هيبقى حلو علشان انت فية





مسلسل "عمر ودياب" بطولة علي ربيع، ومصطفى خاطر، وكارولين عزمي، بجانب عدد كبير من النجوم الشباب، والمسلسل من إخراج معتز التوني.





يذكر أن خاض علي ربيع، السباق الرمضاني الماضي 2019 بمسلسل "فكرة بمليون جنيه" والذي حقق نجاحا كبيرا جدًا وقت عرضه على شاشات التلفزيون.





الاختيار





نشر الفنان أمير كرارة بوستر مسلسله الجديد "الاختيار" عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى وتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".





وعلق كرارة "رمضان ٢٠٢٠ .. سينرجي تامر مرسي بيتر ميمي حسين عسر باهر دويدار سنغزوا العالم ".









وحازت الصورة إعجابا كبيرا من الجماهير، وعلق بعضهم "بالتوفيق باشا مصر - مستنين على نار - هيكسر الدنيا".









مسلسل "الاختيار" بطولة أمير كرارة، أحمد العوضي، دينا فؤاد، إسلام جمال، وعدد من ضيوف الشرف منهم صلاح عبد الله ومحمد ‏إمام وآسر ياسين ومحمد رجب وإياد نصار، تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمي.









شاهد عيان





نشر الفنان وليد فواز، صورة البوستر الدعائي الأول لمسلسله الجديد «شاهد عيان» المنتظر عرضه في الموسم الرمضاني 2020.









وعلق وليد فواز على البوستر الذى يظهر فيه بطل العمل الفنان حسن الرداد قائلًا "رمضان_٢٠٢٠ بإذن الله" نال اعجاب متابعيه.





ويجسد النجم حسن الرداد فى مسلسل "شاهد عيان" الذى يخوض به السباق الرمضانى شخصية ضابط يدخل في مشاكل تقلب حياته رأسًا على عقب.





ويشارك في بطولة المسلسل كل من الفنان وليد فواز، محمد لطفي، هنا شيحة، بسمة، إخراج محمد حماقي، وتدور أحداثه فى إطار بوليسي أكشن رومانسي.





لعبة النسيان





طرحت الشركة المنتجة البوستر الرسمي لمسلسل دينا الشربيني، الجديد "لعبة النسيان"، بعدسة مصور الهضبة كريم نور، تمهيدًا لعرض العمل في رمضان 2020.





تجسد دينا الشربيني، شخصية فتاه تدعى رقية ضمن أحداث المسلسل المليئة بالتشويق والأثارة والغموض.





مسلسل "لعبة النسيان" ينتمي لنوعية أعمال الدراما الاجتماعية تدور أحداثه حول امرأة تعيش حياة الطبقة المتوسطة، وتتغير حياتها تمامًا عندما تفقد ذاكرتها وتجد نفسها في صراع بين حياتها الجديدة ومحاولة تذكر الماضي.





"لعبة النسيان" سيناريو وحوار تامر حبيب وإخراج هاني خليفة وبطولة دينا الشربيني ويشاركها أحمد داود، إنجي المقدم، محمود قابيل، روزالين البيه، علي قاسم، رجاء الجداوي.





يذكر أن دينا الشربيني، شاركت في رمضان الماضي 2019 بمسلسل "زي الشمس" الذي حقق نجاحا كبيرا فور عرضه في السباق الرمضاني.





الفتوة





نشر المؤلف هانى سرحان بوستر مسلسله الجديد المنتظر عرضه في الموسم الرمضاني "الفتوة"، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لمشاركة الصور والفيديوهات إنستجرام.





وظهر فى البوستر الفنان ياسر جلال، وعلق هاني سرحان قائلًا: "حسن الجبالى".





مسلسل "الفتوة" أحداثه تدور فى زمن غير معاصر، حيث تعود للوراء 100 عام، ويعتمد على الطابع الشعبى ويتم تناوله بشكل اجتماعي لا يخلو من الجانب الرومانسي والأكشن والكوميدي.





مسلسل "الفتوة"، بطولة الفنان ياسر جلال، وليلي أحمد زاهر، ومي عمر، ودياب، وأحمد خليل، ورياض الخولي، وهو من تأليف هاني سرحان، وإخراج حسين المنياوي.





ليالينا





نشرت النجمة غادة عادل صورة بوستر مسلسها ليالينا عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات انستجرام.





وظهرت غادة برفقة بطلات العمل وعلقت قائلة: "مسلسل ليالينا رمضان 2020 ".





ونال البوستر إعجاب متابعيها.





يشار إلى أن مسلسل "ليالينا" تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج أحمد صالح وإنتاج شركة سينرجى، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي خلال فترة الثمانينات، ويشارك في بطولته صابرين، غادة عادل، خالد الصاوي، إياد نصار، سناء شافع، ميدو عادل، هبة عبدالغني، منة عرفة، محمد على رزق، حسني شتا، نهى عابدين، وعدد آخر من الفنانين الشباب.





البرنس





نشر الفنان أحمد زاهر بوستر مسلسله الرمضاني الجديد البرنس بطولة الفنان محمد رمضان.





وكتب زاهر "سم الله توكلنا علي الله #مسلسل_البرنس_رمضان_2020 #محمد_رمضان #تاليف و #اخراج #محمد سامي و #انتاج #سينيرجي يارب كملها على خير وارزقنا النجاح المبهر و احمينا و احمي كل البشر من الوباء و البلاء اللهم امين ".





"البرنس" بطولة محمد رمضان بجانب كل من "نور وأحمد زاهر وروجينا وإدوارد ومحمد حاتم وريم سامي ومحمد علاء ودينا عبد العزيز وأحمد داش"، وهو من تأليف وإخراج محمد سامي، ومن المقرر عرضه في شهر رمضان 2020.





فرصة تانية





نشرت ياسمين صبرى بوستر مسلسلها الجديد "فرصة تانية" المقرر عرضه فى رمضان المقبل.





وظهرت ياسمين صبرى على البوستر وغلقت قائلة "فرصة تانية رمضان يجمعنا 2020 "





ويعد مسلسل "فرصة ثانية" البطولة المطلقة الثانية لياسمين صبرى فى الدراما، بعد مشاركتها العام الماضى من خلال مسلسل "حكايتى".





وشارك ياسمين فى بطولة "حكايتى" فى بطولته أحمد صلاح حسنى ووفاء عامر وأحمد حاتم وأحمد بدير وإسلام جمال وإدوارد وعمرو صحصاح وآخرون، تأليف محمد عبد المعطى، وإخراج أحمد سمير فرج.





سلطانة المعز





نشرت الفنانة غادة عبد الرازق بوستر لمسلسلها الجديد "سلطانة المعز" المقرر عرضه في رمضان ٢٠٢٠، وذلك على حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى إنستجرام.





ومن ناحية أخرى شاركت الفنانة غادة عبد الرازق مقطع فيديو قصيرا لها عبر حسابها الشخصي على تطبيق انستجرام، أعلنت من خلالها استجابتها لدعوة الفنان أحمد السقا، في تحدي الخير، والتكفل بمصاريف 100 أسرة غير قادرة خلال فترة الحجر المنزلي لمجابهة فيروس كورونا المستجد - كوفيد 19.





سكر زيادة





نشرت نجمة مصر الاولى الفنانة الكبيرة نبيلة عبيد بوستر مسلسلها الجديد "سكر زيادة" عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام.





وظهرت على الافيش برفقة الفنانات سميحة ايوب ونادية الجندى وهالة فاخر وعلقت قائلة "مسلسل سكر زيادة رمضان 2020"





وعلى جانب آخر، تستعد النجمة نانسي عجرم لتسجيل تتر مسلسل "سكر زيادة"، من بطولة النجمتين الكبيرتين نادية الجندى ونبيلة عبيد، والأغنية من المقرر أن تحمل نفس اسم المسلسل، وهى من كلمات تامر حسين، وألحان وليد سعد، وتوزيع الموسيقي أحمد إبراهيم، ويتم تسجيلها الأسبوع المقبل.





خيانة عهد





نشرت الفنانة يسرا عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوها والصور " انستجرام " بوسترات لمسلسل خيانة عهد الذى سوف يعرض فى رمضان 2020.





مسلسل "خيانة عهد" من بطولة يسرا وحلا شيحة وجومانا مراد وعبير صبري وهنادي مهنى وخالد أنور من إخراج سامح عبد ‏العزيز، ومن تأليف أحمد عادل، وأمين جمال.





النهاية





طرح المنتج تامر مرسي البوستر والبرومو التشويقي الرسمي لمسلسل "النهاية" للنجم يوسف الشريف قبل عرضه في موسم دراما رمضان 2020.





مسلسل "النهاية" فكرة يوسف الشريف وسيناريو وحوار عمرو سمير عاطف وإخراج ياسر سامى وإنتاج شركة سينرجى.





ويشارك في بطولة العمل عمرو عبد الجليل وأحمد وفيق وناهد السباعى ومحمود الليثى وعدد آخر من الفنانين، ويعد من الأعمال المرتقبة لاسيما وأنه جديد على الدراما وينتمى لنوعية أعمال الخيال العلمى حيث تدور احداثه فى عالم افتراضى عام 2121.