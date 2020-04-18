إيقاف إصدار تراخيص البناء 6 أشهر في الشرقية

أصدر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية القرار رقم 4968 لسنة 2020 والذي ينص على وقف إصدار تراخيص البناء لمدة 6 أشهر، مؤكدا على رؤساء الوحدات المحلية (مراكز- مدن- أحياء- وحدات قروية) عدم إصدار بيان صلاحية موقع من الناحية التخطيطية والبنائية.





وأوضحت محافظة الشرقية انه يستثنى من هذا القرار، أعمال المشروعات القومية، والأعمال ذات النفع العام، والمباني التي تضررت من السيول التي تعرضت لها بلاد في الفترة السابقة والحالات الطارئة وفقًا لأعمال اللجان المشكلة بالقرار رقم 4786/2020 ، وأعمال الصيانة والترميم والتدعيم للمباني والمنشآت الصادر بشأنها قرار بتشكيل اللجان لفحص ومعاينة هذه المباني والمنشآت طبقًا للمادة 90 من قانون البناء الموحد رقم 119 / 2008 لجعلها صالحة للغرض المخصصة من أجله.





وأمر المحافظ بتعليق العمل بتراخيص البناء الصادرة وذلك خلال فترة الحظر الواردة بقرار رئيس مجلس الوزراء.





وأشار محافظ الشرقية إلى أنه تم إصدار القرار بعد الإطلاع على القانون رقم 43 / 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ، وعلى القانون رقم 119 / 2008 بشأن البناء الموحد ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ، وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 768 / 2020 بشأن خطة الدولة لحماية المواطنين ضد أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد والمتضمن في مادته الخامسة " تعليق جميع الخدمات التي تقدمها الوزرات والمحافظات للمواطنين" ، وعلى الكتاب الدوري رقم 5 – 10941 الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء بتاريخ 6 / 4 /2020 بشأن وقف إصدار تراخيص البناء لمدة 6 أشهر .