في ذكري رحيلها .. تعرف على أهم محطات ام السينما عزيزة حلمي

يوافق اليوم السبت 18 ابريل ذكرى وفاة الفنانة عزيزة حلمي التي ولدت في عام 1929 بمدينة الزقازيق، فهي واحدة من اهم امهات السينما المصرية فقد اجادت تجسيد دور الام بطريقة بارعة وبسيطة وتلقائية دون مبالغة الامر الذي جعل المخرجين يختارونها في هذا الدور فقط سواء كان علي صعيد السينما او المسرح او التليفزيون.





بدات عزيزة حلمي اول اعمالها بدور الام في فيلم (نرجس وعدل السماء ) في عام 1948 لتتعدد اعمالها وتتالق في تجسيد هذا الدور حتي حصرها المخرجون في دور الام لدرجة انها كانت تجسده لفنانين اكبر منها سنا.



