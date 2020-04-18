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أخبار العالم

حاتم الطرابلسي يكشف عن أصعب لاعب واجهه طوال مسيرة احترافه

السبت 18/أبريل/2020 - 05:57 م
الطرابلسي وهنرى
الطرابلسي وهنرى
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محمد بدران
استعاد اللاعب التونسي حاتم الطرابلسي ذكرياته مع فريق اياكس امسترادام بصورة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهر حاتم الطرابلسي مع هنرى لاعب برشلونة الاسبانى خلال احدى مباريات فريقه وعلق قائلًا "هنرى من اصعب اللاعبين الذين واجهتهم فى مسيرتى الاحترافية".

يذكر ان  الاتحاد التونسي لكرة القدم قرر إيقاف جميع المباريات إلى أجل غير مسمى بسبب مخاوف من انتشار فيروس كورونا.

وقال الاتحاد التونسي في بيان: بالتنسيق مع وزارة شؤون الشباب والرياضة تم رسميا تأجيل كل مباريات كرة القدم إلى موعد لاحق سيتم الإعلان عنه.


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