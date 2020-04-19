تعرف على خريطة مشروعات المياه والصرف الصحى المنتهية فى يونيو المقبل





قال المهندس إيهاب خضر، رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، إنه حتى منتصف شهر مارس الماضى، تم الانتهاء من تنفيذ 14 مشروعًا لمياه الشرب، و33 مشروعًا لصرف صحى الحضر، و22 مشروعًا لصرف صحى المناطق الريفية، ومن المقرر بنهاية العام المالى الجارى فى يونيو المقبل، الانتهاء من تنفيذ 10 مشروعات لمياه الشرب، ومشروعين لصرف صحى الحضر، و23 مشروعًا لصرف صحى المناطق الريفية.وأضاف المهندس حسن الفار، رئيس الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى، أنه من المقرر خلال العام المالى الجارى 2019/2020، الانتهاء من تنفيذ 5 مشروعات لمياه الشرب، بمحافظتى الجيزة والقليوبية، و13 مشروعًا لصرف صحى الحضر، بمحافظات (القاهرة – الجيزة – القليوبية – الإسكندرية)، و12 مشروعًا لصرف صحى المناطق الريفية، بمحافظة القليوبية.واستعرض المهندس ممدوح رسلان، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، موقف مشروعات صرف صحى المناطق الريفية المقرر الانتهاء من تنفيذها بالعام المالي 2019 – 2020، موضحًا أنه من المقرر الانتهاء من توصيل خدمات الصرف الصحى لـ96 قرية، بمحافظات (الغربية – كفر الشيخ – الشرقية – أسيوط – البحيرة – سوهاج – المنوفية)، بإجمالى تكلفة 4.2 مليار جنيه.