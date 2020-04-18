برلمانى يوضح فوائد صندوق السياحة والأثار بعد موافقة الحكومة

أيد عاطف مخاليف عضو لجنة الشئون الإقتصادية بمجلس النواب، موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون بإصدار قانون إنشاء صندوق السياحة والأثار، الذى يهدف الى المساهمة مع الجهات المعنية في دعم وتمويل الأنشطة التي تعمل على تنمية وتنشيط السياحة.





وقال "مخاليف" لـ"صدى البلد"، أن صندوق السياحة والأثار سيعطى فرصة للجهات المعنية لتنمية المناطق السياحية الغير معروفة وزيادة بوقعة السياحة فى مصر، لافتًا الى أن منطقة المسلة بالمطرية محافظة القاهرة بها معبد يسمي بمعبد أون أله الشمس وهذا المعبد تم وقف التنقيب عنه منذ 46 عام بسبب عدم وجود أمكانيات مادية لمتابعة عملية التنقيب.





وكان ذلك بعد أن وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بإصدار قانون إنشاء "صندوق السياحة والآثار"، ويُعمل بأحكام القانون الجديد، ويُلغى كل نص يخالف أحكامه، ونص مشروع القانون على أن يُنشأ صندوق يُسمى "صندوق السياحة والآثار"، تكون له الشخصية الاعتبارية، ويكون مقره محافظة القاهرة، ويتبع الوزير المختص بشئون السياحة والآثار.



