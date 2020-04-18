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برلمان

برلمانى يوضح فوائد صندوق السياحة والأثار بعد موافقة الحكومة

السبت 18/أبريل/2020 - 08:15 م
صندوق السياحة والأثار
صندوق السياحة والأثار
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حسن رضوان
أيد عاطف مخاليف عضو لجنة الشئون الإقتصادية بمجلس النواب، موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون بإصدار قانون إنشاء صندوق السياحة والأثار، الذى يهدف الى  المساهمة مع الجهات المعنية في دعم وتمويل الأنشطة التي تعمل على تنمية وتنشيط السياحة.

وقال "مخاليف" لـ"صدى البلد"، أن صندوق السياحة والأثار سيعطى فرصة للجهات المعنية لتنمية المناطق السياحية الغير معروفة وزيادة بوقعة السياحة فى مصر، لافتًا الى أن منطقة المسلة بالمطرية محافظة القاهرة بها معبد يسمي بمعبد أون أله الشمس وهذا المعبد تم وقف التنقيب عنه منذ 46 عام بسبب عدم وجود أمكانيات مادية لمتابعة عملية التنقيب.

وكان ذلك بعد أن وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بإصدار قانون إنشاء "صندوق السياحة والآثار"، ويُعمل بأحكام القانون الجديد، ويُلغى كل نص يخالف أحكامه، ونص مشروع القانون على أن يُنشأ صندوق يُسمى "صندوق السياحة والآثار"، تكون له الشخصية الاعتبارية، ويكون مقره محافظة القاهرة، ويتبع الوزير المختص بشئون السياحة والآثار.

ويهدف الصندوق إلى المساهمة مع الجهات المعنية في دعم وتمويل الأنشطة التي تعمل على تنمية وتنشيط السياحة، وتطوير الخدمات والمناطق السياحية ومشروعات المجلس الأعلى للآثار المتعلقة بترميم وحفظ وصيانة الآثار، وتطوير المواقع والمناطق الأثرية، وبناء وتطوير المتاحف المصرية للنهوض بالإرث الحضاري المصري الفريد والحفاظ عليه للأجيال القادمة والارتقاء بمنظومة السياحة بالدولة.

ونص مشروع القانون على أن يكون للصندوق مجلس إدارة برئاسة الوزير المختص بشئون السياحة والآثار وعضوية كل من: نائب وزير السياحة والآثار، والأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، ورئيس الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، ورئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة للتنمية السياحية، ورئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية، كما يضم عددًا من ذوي الخبرة في مجالات السياحة والآثار، والاستثمار، والاقتصاد، والقانون، والإدارة، وذوي الخبرة بنشاط الصندوق بحد أقصى تسعة أعضاء، يصدر بتعيينهم ومعاملتهم المالية قرار من رئيس مجلس الوزراء، بناء على ترشيح من الوزير المختص بشئون السياحة والآثار، لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
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