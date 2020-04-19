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بين الناس

مواطنون يشكون من إقامة سوق بالبراجيل.. صور

الأحد 19/أبريل/2020 - 07:02 ص
صدى البلد
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وسام مختار

اشتكى المواطن أحمد شاكر، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من التكدس والتزاحم بين المواطنين الناتج عن استيلاء البائعين على غالبية أرضية السوق بسبب إقامة سوق يومى  مخالف  للإجراءات منع التجمعات بمنطقة عزبة خيزة امتداد شارع  أحمد عرابى بمنطقة البراجيل بمطار إمبابة التابعة لمحافظة الجيزة بالمخالفة لتعليمات السلامة والأمان التى أقرها مجلس الوزراء برئاسة المهندس مصطفى مدبولى للوقاية من انتشار  فيروس كورورنا.

 

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360

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