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أحمد موسى يعرض لقطات حية من ترأس البابا تواضروس قداس عيد القيامة بدون مصلين.. فيديو

السبت 18/أبريل/2020 - 11:11 م
البابا تواضروس
البابا تواضروس
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هاني حسين
عرض الإعلامي أحمد موسى،  لقطات حية من ترأس قداسة البابا تواضروس بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية قداس عيد القيامة المجيد من دير الأنبا بيشوي بوادي النطرون .

وهنأ الإعلامي أحمد موسى،  الأقباط بعيد القيامة، قائلا:" كلنا مجتمعين تحت سقف مصر ونحن شعب ونسيج واحد ".

وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" كل عام وكل أهل مصر في كل مكان مسلم ومسيحي بكل خير ".

وتابع :"  نحتفل هذا العام في منازلنا وبيوتنا نظرا للظروف التي نمر بها بسبب فيروس كورونا، و اعيادنا في مصر واحدة مسلمين ومسيحيين".

وجاء القداس هذا العام دون مصلين كإجراء احترازي لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وقد حرص الحضور من الإكليروس (رجال الدين المسيحي) على الحفاظ على مسافات مناسبة بينهم وبين بعضهم للوقاية من الفيروس.

وقامت الصفحة الرسمية للمركز الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية ببث القداس على الهواء مباشرة، وكذلك كل القنوات القبطية.

كانت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية قد  أعلنت أن البابا تواضروس الثاني سيصلي صلوات المناسبات الكنسية بداية من جمعة ختام الصوم مرورا بأسبوع الآلام وحتى عيد القيامة بمقره ب دير الأنبا بيشوي بدون حضور
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