إبراهيم سعيد: باهر المحمدي لا يصلح للعب في الأهلي والزمالك

قال إبراهيم سعيد مُحلل فريق البريمو على قناة Ten إن باهر المحمدي لاعب الاسماعيلي الحالي لا يصلح للعب في الأهلي والزمالك.





وأضاف سعيد خلال استضافته مع الإعلامي محمد فاروق أن باهر لاعب جيد لكنه لن يضيف جديدا في حال انضمامه للأهلي والزمالك خلال الفترة القادمة خاصة وأن هذا المركز له تاريخ كبير من اللاعبين المميزين داخل صفوف قطبي الكرة المصرية.





جدير بالذكر أن حمدي النقاز كان ايضاََ من الاسماء المعروضه على الأهلي في الفترة الحالية.



