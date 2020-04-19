تنافس Apple Card.. جوجل تطلق بطاقة Google Pay الإئتمانية

ذكرت صحيفة Tech Times أن شركة جوجل تعمل على إصدار بطاقة ائتمانية لمستخدميها ، تسمى Google Pay ستنافس بطاقة شركة آبل الائتمانية Apple Card ، وستستخدم لشراء مجموعة كبيرة من المشتريات.





وستساعد البطاقة الجديدة في دفع خدمات ومشتريات جوجل، حيث ستكون أكثر فائدة في الاحتفاظ بسجلات المدفوعات والمشتريات، كما ستساعد في تقييم عمليات إنفاق المشترين.









وقد تؤدي بطاقة Google Pay، إلى توسيع حالات استخدام التطبيقات إلى حد كبير، كما ستفيد المستخدمين في تقديم خصومات على اشتراكاتهم.





ومن المحتمل أن تتوسع بطاقة جوجل الذكية في توفير الخدمات المصرفية أو المحاسبة أو التأمين و الإقراض، كما ستدعم Google Pay العملاء بالاحتفاظ بالنقود في حسابات مؤمن عليها.





وفي وقت سابق، أعلنت شركة هواوى الصينية أنها ستقوم بإطلاق بطاقة إئتمانية تتفوق على بطاقة آبل ، حيث تأتي البطاقة أيضًا مع مزايا الاستخدام أثناء السفر والدفع فى جميع أنحاء العالم، ويمكن الحصول على إمكانية الحجز عبر محطات القطارات والمطارات.



