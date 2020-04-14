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تكنولوجيا

هواوى تطلق بطاقة ائتمانية خاصة بها لمنافسة Apple Card

الثلاثاء 14/أبريل/2020 - 06:37 ص
بطاقة هواوى
بطاقة هواوى
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قسم التكنولوجيا
تحاول شركة هواوي Huawei الصينية أن تتيح تطبيقات وخدمات جوجل Google، من خلال متجر التطبيقات الخاص بها، والذى تستخدمه لجذب المستخدمين إلى أحدث هواتفها التى تعمل بدون خدمات جوجل على نظام التشغيل Android .

وبحسب ما ذكره مرقع Engadget التقنى فإن صُناع الهواتف الصينية لديهم تاريخ طويل في أخذ أفضل أفكار Apple وجعلها خاصة بهم، ولذلك قامت شركة Huawei بالإعلان عن بطاقة ائتمانية خاصة بها . 

وصرح ريتشارد يو الرئيس التنفيذي لمجموعة هواوى عن بطاقة Huawei الجديدة خلال حفل إطلاق هاتف  P40 ،وأنها تتضمن العديد من المميزات تجعلها تتفوق على  بطاقة Apple. على سبيل المثال ، تأتي البطاقة أيضًا مع مزايا الاستخدام اثناء السفر والدفع فى جميع أنحاء العالم ، ويمكن  الحصول على إمكانية الحجز عبر محطات القطارات والمطارات.

ويبدو أيضًا أن شركة Huawei تريد إعطاء المستخدمين العديد من الميزات للإشتراك مثل عدم فرض رسوم سنوية خلال العام الأول، وسوف تتنازل الشركة عن رسوم السنة الثانية للأشخاص الذين ينفقون أموالًا هائلة عبر تطبيق  Huawei Pay، وتخطط هواوى  لتقديم عروض ترويجية خاصة داخل التطبيق ، و سوف يحصل الأشخاص على خصومات هائلة  مقابل المشتريات  الضخمة .

يذكر أن آبل أصدرت بطاقة الائتمان الخاصة بها Apple Card رسميًا في الولايات المتحدة فى العام الماضى، و تأتي البطاقة على شكل معدني بتصميم أنيق لا يشبه البطاقات التقليدية و  تحتوي على الأسم وشعار آبل وشريط ممغنط .
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