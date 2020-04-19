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مستشار البيت الأبيض: علاج الإيبولا يوقف نشاط فيروس كورونا

الأحد 19/أبريل/2020 - 03:01 ص
كورونا
كورونا
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حمزة شعيب
كشف الدكتور طلال نصولى المستشار الطبي للبيت الأبيض للحساسية والمناعة، عن علاج فيروس كورونا، مؤكدا أن هناك دواء عملت عليه شركة أمريكية وجار تجربته خلال الفترة الحالية.

وقال نصولي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري: "تجري العديد من الدول بعض التجارب من خلال استخدام أدوية قديمة كانت تستخدم لعلاج أمراض أخرى، الجديد فقط هو عقار اسمه ريدمسفير الذي يوقف نمو فيروس كورونا داخل الجسم".


وأضاف: "النتيجة حاليا ريدمسفير علاج تابع لشركة أمريكية نحتاج أن تمنحه الصحة والدواء الأمريكية لأنه كان منتجا لمكافحة الإيبولا ولم يؤثر فيها وليس له أعراض جانبية كبيرة.. وإذا تأخرت هيئة الدواء والأمريكية فى الإعلان عن العلاج ستنتهى الكرة الأرضية".
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