AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

الأطفال أولا.. إسبانيا تعلن استراتيجية عودة الحياة إلى طبيعتها بعد كورونا

الأحد 19/أبريل/2020 - 07:20 ص
صدى البلد
Advertisements
حسام رضوان
أعلنت إسبانيا يوم السبت نيتها في مد فترة الإغلاق العام بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 الممتدة منذ 5 أسابيع إلى الشهر المقبل على الأقل، محذرة من أن شهر مايو سيكون مجرد بداية لانتقال بطئ نحو عودة الحياة إلى طبيعتها بعد الحجر الصحي.

وفي خطاب متلفز مساء السبت، قال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز إنه سيطلب من البرلمان تمديد حالة التأهب (الطوارئ) لمدة أسبوعين بموجب النظام القانوني الاستثنائي الذي يدعم عملية الإغلاق.

لكنه أضاف أن حكومته تخطط لتخفيف طفيف في إجراءات الإغلاق في بلاده، التي تعد أحد أكثر نظم الغلاق في العالم صرامة للسماح للأطفال بالخروج من منازلهم قبل نهاية هذا الشهر.

في الوقت الحالي ، تنتهي حالة التأهب ، التي تمنح الحكومة سلطات واسعة، في 26 أبريل. سوف يكون التمديد لمدة أسبوعين حتى  9 مايو المقبل على الأقل.

وقال سانشيز:"في شهر مايو، سنبدأ في اتخاذ الخطوات الأولى نحو الوضع الطبيعي الجديد"، محذرًا من أن الانتقال نحو حياة ما بعد الإغلاق سيكون بطيئًا وخطوة بخطوة.

وتعد إسبانيا واحدة من أكثر دول العالم تضررا من وباء فيروس كورونا، حيث تجاوز عدد وفيات كورونا في إسبانيا أمس السبت حاجز الـ20 ألف حالة وفاة.

وقال سانشيز إنه في حين أن إسبانيا تمكنت من خفض معدل انتقال الفيروس فإنه "لا تزال هذه الإنجازات غير كافية. وهشة قبل كل شئ..لا يمكننا تعريض حياة الناس للخطر بقرارات متسرعة".

تراجعت الزيادة اليومية في عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في إسبانيا من 30% وما فوق بالشهر الماضي إلى حوالي 2 إلى 3% هذا الشهر، في حين انخفض عدد الوفيات من ذروة بلغت 950 في 2 أبريل إلى ما بين 500 و 600 في اليوم على مدى الأسبوع الماضي.

وقال رئيس الوزراء الإسباني إن الإغلاق سينتهي فقط عندما يتم استيفاء معايير منظمة الصحة العالمية فيما يتعلق بالسيطرة على الوباء وتتبعه،ويمكن تشديده إذا انفجر الفيروس مرة أخرى.

لكنه أضاف أنه بعد التشاور مع الخبراء بما في ذلك علماء النفس، سيقترح أنه لن يكون هناك حاجة للأطفال اعتبارًا من 27 أبريل للبقاء في المنزل، مشيرًا إلى أن حركتهم تقتصر حاليًا داخل شقق تبلغ مساحتها في بعض الأحيان 40 مترًا مربعًا أو أقل. وحذر من أن الأطفال لن يتمكنوا من الذهاب إلى الشارع إلا لفترة محدودة كل يوم وسيحتاجون إلى اتخاذ الاحتياطات اللازمة لتجنب انتشار فيروس كورونا.

وأشار سانشيز إلى أن صندوق النقد الدولي كان قد توقع أن إسبانيا ستتحمل هذا العام أسوأ أداء اقتصادي لها منذ الحرب الأهلية 1936-1939  بانخفاض بنسبة 8% في الناتج المحلي الإجمالي، وقال:"عندما نخرج مرة أخرى إلى الشوارع و يبدأ الإغلاق في الانتهاء، سنجد الفوضى التي تخلفها حرب لكن بدون قنابل".

ودعا إلى تضامن من قمة الاتحاد الأوروبي الأسبوع المقبل لمناقشة القضية الخلافية للصندوق الأوروبي لمعالجة الدمار الاقتصادي الذي أحدثه الوباء، وهو موضوع أثار توترات بين الشمال والجنوب.

وقال في إشارة إلى الإرث المرير للأزمة المالية "سيكون من غير المبرر أن تكرر أوروبا أخطاء الماضي. ينبغي ألا تسمح أوروبا لذئاب الشعبوية المعادية لأوروبا بالاستفادة من هذه الأزمة لنشر رسالة الكراهية".

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

200 مليار دولار من الحكومة الإسبانية لدعم الاقتصاد بسبب كورونا

الأسوأ لم يأت بعد.. كورونا تجتاح إسبانيا وسانشيز يقرر تمديد الطوارئ

بعد أسوأ يوم في تاريخها.. إسبانيا تشدد إجراءات الإغلاق كمحاولة لوقف زحف كورونا

قفزة جديدة في أعداد قتلى ومصابي فيروس كورونا في إسبانيا

ارتفاع حصيلة قتلى كورونا لـ 16972 في إسبانيا.. وسط استعداد مئات الشركات للعودة للعمل

تراجع قياسي لـ كورونا في إسبانيا.. والحكومة تثير الجدل بتخفيف إجراءات الإغلاق

ترشيحاتنا

عادة مدمرة تقع فيها السيدات وتضر بجمالهن

ياسمين صبري تظهر بـ لوك رياضي على تيك توك

أخبار الفن.. دينا الشربيني تمدح عمرو دياب في الحظر.. وسر انسحاب مخرج لعبة النسيان من المسلسل

بفيديوهات ساخرة .. كيف استقبل طلاب السنوات النهائية خبر عدم إلغاء الامتحانات

سون نجم توتنهام يبدأ الخدمة العسكرية في جيش كوريا الجنوبية

هانى حتحوت: أزمة الأهلى مع عبدالله السعيد مستمرة ..فيديو

AdvertisementS

وزير التعليم يرد على الأهالي المطالبين بإلغاء أبحاث طلاب المدارس: طلبكم غير منطقي

أخبار الفن | حقيقة إصابة سعد الصغير بـ فيروس كورونا .. تطورات الحالة الصحية لـ خالد النبوي .. ممثل كوميدي يفلت من الموت بسبب المشروبات الكحولية

في عيد ميلاد شيري عادل .. تعرف على سر تغيير اسمها وعمرها الحقيقي

وصلت إلى الرقم صفر رسميا .. كيف تخلصت أول دولة عربية من كورونا؟

النجوم والمخدرات.. وفاة إعلامية شهيرة بجرعة زائدة وضبط مشاهير الحشيش في شقة دبي

مرتضى منصور: أريد الرحيل عن رئاسة الزمالك والجماهير وراء استمراري

ترامب يهدد الصين في حال ثبت تعمدها نشر فيروس كورونا

مرتضى منصور: أخشى على الزمالك بعد رحيلي عن رئاسة النادي

أخبار الرياضة .. رحيل مرتضى عن الزمالك.. وتجديد تعاقد كارتيرون.. وفايلر يرفض كينو

يعمل لصالح تركيا.. ليبيا تعلن أسر أحد كبار قادة تهريب البشر

يمنعني زوجي من قضاء أيام رمضان.. ماذا أفعل؟

هل يصح الاغتسال من الجنابة بدون وصول الماء إلى الشعر؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. شاب مهووس بالنباتات يحول شقته إلى غابة| صور

بالعنف والسلاح.. الحوثي يطرد مئات الأفارقة بنسائهم وأطفالهم إلى السعودية| فيديو

فوائد الحجر المنزلي .. أم تصنع مطبخا كاملا لطفلها بمواد مستعملة