8 خطوات اتبعها حال التعرض لحادث مروري

الكثير منا يتعرض لحادث سير على الطريق، وتختلف أشكال الحوادث وأماكنها وأسبابها ومسبباتها، كما أن أغلب الحوادث تكون بسبب إهمال السائقين.. نقدم لكم 8 خطوات لاتباعها في حالة التعرض لحادث مروري.
1-توقف واخرج من السيارة مهما كان الحادث خطيرا ولا تبعد عن المكان الذي وقع فيه الحادث.
2-حافظ على هدوئك وحاول التحكم في أعصابك.
3-التأكد من وجود أي إصابات وتفقد من معك في حالة وجود أشخاص آخرين في السيارة.
4-يجب الاتصال بالشرطة على كل الأحوال، سواء كان هناك أضرار مادية وبشرية أو لم يكن تحتاج شركة تأمين السيارة إلى تقرير الحوادث للمطالبة بالحصول على التأمين.
5-تبادل المعلومات مع الشخص الآخر في الحادث.
6- يجب أن تلتقط صورة السيارة وجميع أضرارها التي لحقت بها بزاوية مختلفة.
7-لا تتفاوض مع الشخص وانتظر تقرير الشرطة بعد المعاينة.
8-اتصل بوكيل التأمين على الفور وسيخبرك بما يحتاج إليه للحصول على مطالبتك.