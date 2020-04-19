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سيارات

8 خطوات اتبعها حال التعرض لحادث مروري

الأحد 19/أبريل/2020 - 08:03 ص
صدى البلد
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أماني نوار
الكثير منا يتعرض لحادث سير على الطريق، وتختلف أشكال الحوادث وأماكنها وأسبابها ومسبباتها، كما أن أغلب الحوادث تكون بسبب إهمال السائقين.. نقدم لكم 8 خطوات لاتباعها في حالة التعرض لحادث مروري.
 
1-توقف واخرج من السيارة مهما كان الحادث خطيرا  ولا تبعد عن المكان الذي وقع فيه الحادث.
2-حافظ على هدوئك وحاول التحكم في أعصابك. 
3-التأكد من وجود أي إصابات وتفقد من معك في حالة وجود أشخاص آخرين في السيارة.
4-يجب الاتصال بالشرطة على كل الأحوال، سواء كان هناك أضرار مادية وبشرية أو لم يكن تحتاج شركة تأمين السيارة إلى تقرير الحوادث للمطالبة بالحصول على التأمين.
5-تبادل المعلومات مع الشخص الآخر في الحادث.
6- يجب أن تلتقط صورة السيارة وجميع أضرارها التي لحقت بها بزاوية مختلفة.
7-لا تتفاوض مع الشخص وانتظر تقرير الشرطة بعد المعاينة.
8-اتصل بوكيل التأمين على  الفور وسيخبرك بما يحتاج إليه للحصول على مطالبتك.
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