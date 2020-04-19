8 خطوات اتبعها حال التعرض لحادث مروري

الكثير منا يتعرض لحادث سير على الطريق، وتختلف أشكال الحوادث وأماكنها وأسبابها ومسبباتها، كما أن أغلب الحوادث تكون بسبب إهمال السائقين.. نقدم لكم 8 خطوات لاتباعها في حالة التعرض لحادث مروري.

1-توقف واخرج من السيارة مهما كان الحادث خطيرا ولا تبعد عن المكان الذي وقع فيه الحادث.

2-حافظ على هدوئك وحاول التحكم في أعصابك.

3-التأكد من وجود أي إصابات وتفقد من معك في حالة وجود أشخاص آخرين في السيارة.

4-يجب الاتصال بالشرطة على كل الأحوال، سواء كان هناك أضرار مادية وبشرية أو لم يكن تحتاج شركة تأمين السيارة إلى تقرير الحوادث للمطالبة بالحصول على التأمين.

5-تبادل المعلومات مع الشخص الآخر في الحادث.

6- يجب أن تلتقط صورة السيارة وجميع أضرارها التي لحقت بها بزاوية مختلفة.

7-لا تتفاوض مع الشخص وانتظر تقرير الشرطة بعد المعاينة.