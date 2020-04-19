كيفية تنظيف مقاعد السيارة

تنظيف السيارة، يهتم به مالكو السيارات ، ولكن يجب أن يشمل التنظيف الأجزاء الداخلية خاصة إذا وجدت بعض البقع على المقاعد التي ممكن أن يحدثها طفلك أو سكب القهوة والعصائر وغيرها من المشروبات.

وإذا كنت ترغب في تنظيف سيارتك بنفسك، فعليك أن تعرف جيدا كيفية تنظيف المقاعد، خاصة وأنها مصنوعة من الجلد وبالنسبة للمقاعد الجلدية يحتاج الجلد دائما إلى عناية خاصة، لأن الجلد معرض للبهتان لذلك يجب اتباع الآتي .





1-يفضل استخدام منظفات ومنعمات خاصة بالجلد .

2-يجب الاستعانة بجهاز التدفئة عند استخدام المنظفات لأن الحرارة تزيد من فعاليتها .

3-قبل أن تضع منظف ازالة البقع على الجلد الذي سيحميه من عملية الفرك .

4-يجب التأكد من جفاف الجلد.





بالنسبة للمقاعد القماشية فهي اكثر عرضة للاتساخ لانها تمتص الاوساخ بشكل اسرع لذلك اتبع الآتي:





1-يجب تنظيف السيارة من الغبار باستخدام المكنسة الكهربائية .

2-يجب استخدام منظف تجاري ومزجه بماء ساخن ورشه على المنطقة المتسخة .

3. لا تبلل المقاعد كثيرًا بالماء وتأكد من جفافها جيدا قبل ركوبها.







