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سيارات

للحجر فوائد أخرى.. انخفاض معدلات حوادث السيارات بنسبة 50 %

السبت 18/أبريل/2020 - 03:01 ص
صدى البلد
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اماني نوار

اشارت الإحصائيات الصادرة عن الولايات المتحدة  الأمريكية إلى انخافض نسبة حوادث السيارات 50 % طبقا لبيانات شركات التأمين .

 

واكدت الإحصائيات ان نسبة حوادث السيارات انخفضت حول العالم بشكل غير مسبوق يرجع ذلك إلى الحجر الصحي والخوف  من فيروس كورونا .

 

كما تراجعت نسبة  حوداث النقل التجاري والذي شهد انخفاض كبير بنسبة 40 % الامر الذي لم يحدث منذ نصف قرن .

 

كما تتوقع الدراسات بان تقل نسبة حوادث السيارات  حول العالم كما هو الحال في الولايات المتحدة الامريكية .

ومن المعروف  أن فيروس كورونا أجبر العالم على الجلوس في المنزل لأسابيع حتى يتجنبوا انتقال العدوى .

 

يذكر أن عدد الوفيات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة تجاوز 35 ألفً شخص، فيما تجاوزت الإصابات 380 ألفا.

 

وعرض الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، تفاصيل خطة إعادة فتح الاقتصاد الأمريكي في ظل تفشي فيروس كورونا داخل الولايات المتحدة.

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