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اقتصاد

سعر الدولار فى البنوك اليوم الأحد 19-4-2020

الأحد 19/أبريل/2020 - 09:12 ص
الدولار
الدولار
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آمنة عبد العظيم
استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى بالبنوك خلال تعاملات اليوم الأحد 19 أبريل 2020.

واستقر سعر صرف الدولار فى البنك المركزى المصرى ليسجل 15.68 جنيه للشراء و15.81 جنيه للبيع.

وسجل الدولار فى البنك الأهلى المصرى 15.68 جنيه للشراء و15.78 جنيه للبيع.

و سجل الدولار ارتفاع فى بنك الاهلى الكويتى بيريوس 15.70 جنيه للشراء و 15.80 جنيه للبيع.

وسجل الدولار فى بنوك (الاسكان و التعمير ،التجارى الدولى CIB، المصرف المتحد ، المصرى لتنمية الصادرات ،اتش اس بى سى HSBC، المصرى الخليجى ، كريدى اجريكول ،العربى الافريقى الدولى، بلوم ) 15.70 جنيه للشراء و 15.80 جنيه للبيع .

و سجل الدولار فى بنك الاسكندرية 15.69 جنيه للشراء و 15.79جنيه للبيع .

وسجل سعر صرف الدولار فى بنك مصر 15.68 جنيه للشراء و 15.78 جنيه للبيع.

و استقر سعر صرف الدولار فى بنك مصر ايران عند 15.71 جنيه للشراء و 15.81 جنيه للبيع.
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