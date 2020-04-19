مدحت العدل: عادل إمام الأسطورة الحقيقية





وقال العدل، من خلال تغريدته "الزعيم عادل إمام الأسطورة الحقيقية وكبيرنا اللي مكبرنا ..ربنا يديك الصحة وتفضل في حياتنا رمز وقيمة".





وعلى صعيد آخر، علق الكاتب والسيناريست د مدحت العدل على أوبريت " إنت اقوى " الذي انطلق عرضه الأول من منطقة الأهرامات بالجيز ة قائلا: إن الفكرة أعجبته وتحمس لها.





وكشف العدل، عن كواليس مشاركة الكينج " محمد منير قائلًا: "قمنا بتقسيم أنفسنا لفريق عمل للتواصل مع الفنانيين، وكان من نصيبي أني أكلم محمد منير وده من حظي السعيد لأنه عشرة عمري.. منذ الوهلة الأولى لما هاتفت الكينج محمد منير قال لي " أنا معاكم " رغم انه لم يشارك في أوبريتات جماعية لكنه قرر فورًا بلا تردد المشاركة.





الزعيم عادل إمام الأسطورة الحقيقية وكبيرنا اللي مكبرنا ..ربنا يديك الصحة وتفضل في حياتنا رمز وقيمة — MedhatELAdl (@ELAdlMedhat) April 18, 2020