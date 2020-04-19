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محافظات

خروج 12 حالة جديدة بعد تحول نتيجة تحليلها إلى سلبية بمستشفى العزل بأسوان

الأحد 19/أبريل/2020 - 10:55 ص
مستشفى العزل بأسوان
مستشفى العزل بأسوان
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شاذلى عبد الفتاح


شهدت مستشفى اسوان التخصصي للعزل الصحي، اليوم خروج 12 حالة جديدة بعد تعافيهم من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، منهم 6 حالات كانوا محتجزين بدار الضيافة التابعة لجامعة أسوان .


ومن جانبه قال الدكتور مصطفى أبو المجد مدير إدارة الطب الوقائى بأسوان بأن الحالات التى خرجت أجريت لهم العينات النهائية للتحاليل والتى تحولت من إيجابية إلى سلبية وبعد تأكد تعافيهم تماما من "كورونا" خرجوا من مستشفى العزل .

وأوضح مصطفى أبو المجد بأن الحالات التى خرجت نصفهم كان بمستشفى العزل بمنطقة الصداقة الجديدة والنصف الآخر بدار الضيافة التابعة لجامعة أسوان بطريق مطار أسوان.

وكانت قد شهدت مستشفى العزل الصحى بمنطقة الصداقة الجديدة بأسوان الجمعة الماضية خروج 12 حالة أيضا بعد تعافيهم من الإصابة بفيروس كورونا المستجد وتحول نتائج تحاليلهم الطبية من إيجابى إلى سلبى، من بينهم 3 مسنين تجاوزت أعمارهم 70 عاما.

وأقرأ أيضًا :

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