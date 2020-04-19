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رياضة

مارادونا: طالبت بتخفيض راتبي مقابل عدم المساس براوتب لاعبي خيمناسيا

الأحد 19/أبريل/2020 - 12:59 م
مارادونا
مارادونا
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إسراء أشرف
كشف أسطورة كرة القدم الأرجنتينية دييجو أرماندو مارادونا، مدرب خيمناسيا لابلاتا الأرجنتيني، الطريقة التي يقضي بها وقته خلال فترة العزل المنزلي، وسط مخاوف تفشي فيروس كورونا.

وقال مارادونا في حوار أجراه مع صحيفة "الاتحاد" الإماراتية: "في ظل هذا الوضع الصحي الذي يعاني منه العالم، فإنني أعيش في حجر ذاتي داخل بيتي منذ فترة، خاصة وأن هناك قرارات صارمة أصدرها الرئيس الأرجنتيني بشأن هذه الأزمة، وهو ما أطلبه من كل الناس بأن يلتزموا بكل التعليمات الصادرة من حكومتهم بالبقاء في منازلهم، حتى يزول هذا الوباء".

وأضاف: "لا يقوم بزيارتي بشكل يومي سوى مدرب اللياقة البدنية، وطبيبي الخاص، للاطمئنان على العملية التي أجريتها منذ فترة في ركبتي".

وعن رغبته في العودة لعمله بعد انتهاء الأزمة، أكد مارادونا، أنه تواصل مع رئيس نادي خيمناسيا، من أجل الاستمرار في تدريب الفريق بعد انتهاء هذه الأزمة، لأنه بالفعل يرغب في العمل معهم.

وأشار مارادونا في تصريحاته لصحيفة "الاتحاد"، إلى أنه طالب رئيس النادي بعدم المساس براتب لاعبي الفريق مطلقًا، لأن ليس لهم ذنبًا في مثل هذه الأمور، وأن يقوم بالتخفيض من راتبه كيفما يشاء.

وأوضح الأسطورة الأرجنتينية: "كنت لاعبا وبعد الاعتزال كنت أدافع عن اللاعبين، لأنهم يسعون دائما إلى تقديم المتعة الكروية وإسعاد جمهورهم، وفي كل مكان عملت به كنت أحرص على حقوقهم، وهو ما فعلته مع ناديي الوصل والفجيرة، وأحاول فعله مع لاعبي خيمناسيا بالدوري الأرجنتيني".


وأضاف مارادونا: "أتمنى أن تعود كرة القدم مرة أخرى قريبا في كل الملاعب العالمية لأن ما نعانيه حاليا هو الأصعب في حياتنا، وأرى أن كل دوري من الدوريات العالمية سيختار التوقيت المناسب للعودة، ولكن يجب في النهاية الحفاظ على الرياضيين والشعوب، وسنرى عالما مختلفا بعد زوال هذه المحنة في الكثير من نواحي الحياة".


واختتم مارادونا حواره، مطالبًا جميع الرياضيين بالوقوف إلى جوار شعوبهم من خلال مبادرات إنسانية، في ظل الظروف الصعبة التي تواجه الكثير من الأشخاص، وهذه المحنة تظهر الكثير من معادن البشر، وهو ما يجب أن يتحلى بها الرياضي في دعم مجتمعه.
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