ارتفاع حالات الإصابة بكورونا في إيران إلى 82211





وكشفت منظمة الصحة العالمية، اليوم، السبت، أنه تم الإبلاغ عن أكثر من 82000 إصابة جديدة بـ COVID-19 وأكثر من 6000 حالة وفاة بسبب مضاعفات المرض في جميع أنحاء العالم خلال الـ 24 ساعة السابقة.





وسجلت الصين 16 حالة إصابة بالفيروس التاجي خلال الـ 24 ساعة الماضية، وتعافى 33 شخصًا آخر من COVID-19 في نفس الفترة ، في حين أن عدد القتلى لا يزال كما كان عليه قبل يوم، حسبما ذكرت لجنة الصحة الوطنية في البلاد اليوم الأحد.





ووفقًا لمنظمة الصحة العالمية ، تظل أوروبا والولايات المتحدة الأكثر تضررًا من المرض.





وتم الإبلاغ عن 36018 حالة جديدة للمرض في أوروبا ، مما يجعل المجموع الإجمالي هناك 1.09 مليون.





أبلغت الولايات المتحدة عن 32.549 حالة إصابة جديدة بالمرض خلال الـ 24 ساعة السابقة ؛ إجمالي عدد حالات COVID-19 في الولايات المتحدة تجاوز الآن 665000، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية.

أعلنت وزارة الصحة في إيران عن ارتفاع العدد الإجمالي للحالات المصابة بفيروس كورونا في الدولة إلى ما يصل إلى 82211 حالة إصابة مؤكدة.