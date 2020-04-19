تعرف على أبرز مطالب طلاب الفرق النهائية بعد قرارات الأعلى للجامعات.. وجامعة القاهرة: مستمرون في التعليم عن بعد حتى ٣٠ إبريل.. ونتابع المنظومة بشكل يومي

- بعد تصدر هشتاج طبقوا البحث للخريجين.. تعرف على أبرز مطالب طلاب الفرق النهائية
- الخشت: مستمرون في التعليم عن بعد حتى ٣٠ إبريل.. ونتابع المنظومة بشكل يومي
- الخميس.. تربية عين شمس تضع آلية الامتحانات الإلكترونية والمشاريع البحثية
- بمجموع جوائز 152 ألف جنيه .. إعلان نتائج مسابقة عين شمس تبتكر
دشن عدد كبير من طلاب الفرق النهائية هاشتاج طبقوا البحث للخريجين، علي مواقع التواصل الاجتماعي.
وتساءل طلاب الفرق النهائية عن موقفهم من الامتحانات بعد قرار المجلس الأعلى للجامعات، الذى ينص على: تؤجل الامتحانات التي كان مقررا عقدها في نهاية الفصل الدراسي الثاني لاجتياز مقررات هذا الفصل لحين انتهاء فترة تعليق الدراسة.
رصد صدى البلد آراء طلاب الفرقة النهائية للكليات النظرية والعملية حول قرار المجلس الأعلى للجامعات.
قال أحمد حسن طلبة طالب بكلية تجارة جامعة أسيوط، إننا شباب المستقبل طلاب الجامعات والمعاهد المصرية نحن طلاب الفرق النهائية ونأمل بأن يتم مراجعة النقاط الخاصة بطلاب التخرج كما عاهدنا في السابق الدكتور خالد عبد الغفار بأنه لا يوجد امتحانات تحريرية خوفًا علي صحتنا في هذا التوقيت العصيب الذي لا يخفى على الجميع.
وأضاف أنه تم بالفعل اعتماد الأبحاث كتقييم لفرق النقل وترحيلهم للسنة القادمة فكذلك لنا اولويه التقييم بالأبحاث لأننا أكثر تعمق في دراستنا وتخصصنا بآخر ترم دراسي ولا يوجد أي معوقات لأنه سيتم دراسة المواد بشكل سليم وعمل أبحاث بمعايير واضحة تجعل الطالب درس المنهج بشكل سليم وجاهز للتخرج.
وقالت نورهان سعيد كلية اداب إنه يصعب التنقل بين المحافظات لإجراء الامتحانات بشكل طبيعي، وأن الأمر أصبح غاية الصعوبة للطلاب المغتربين بعد ترك السكن الخارجي أو الإخلاء من المدن الجامعية.
وأضاف محمود صلاح كلية تجارة أن طلاب التخرج هما الأحق بتطبيق نظام الأبحاث عليهم لأنهم قد قاموا بدراسة اغلب المحتوي العلمي سابقًا، ويمكن تعويض المحتوي المتبقي من خلال الأبحاث التي تتم عن طريق دكتور المادة بما يضمن دراسة المحتوى بالشكل الكامل والدقيق كما حدث مع طلاب السنوات السابقة، ولا مانع من تطبيق ناجح وراسب وحصر التقدير التراكمي علي باقي السنوات السابقة بالنسبة للطلبة الخريجين، أما بالنسبة لأوائل الكليات يتم تقيمهم من خلال الأبحاث تحت إشراف أكثر من دكتور بما يضمن مبدأ العدالة والمساواة بينهم وضمان نزاهة تعيينه داخل الجامعات المصرية.
وأوضح صلاح أن طلاب الفرق النهائية يمرون بضغوطات عصبية من جهات كثيرة من بينها المرض المنتشر في ذاك الوقت أو من خلال خوفهم الشديد من فقدانهم دفعة في الجيش المصري المعروف بالمواعيد المحددة والصارمة أو من خوفهم وقلقهم لعدم وصول المحتوي العلمي إليهم أو لأن مستقبلهم الي المجهول لا يعلمون مصيره، لأن الجميع يريد أن ينهي حياته الدراسية للتفرغ للشئون الحياتية ويريدون ان يلتحقوا بالجيش في وقته المحدد لذلك لايستوعبون في الفترة الحالية ما يحدث حولهم في ظل الفترة العصيبة وبذلك يمنعهم من دخول لجنة الامتحان بأي حال من الأحوال لذلك نرجو من الدكتور خالد عبد الغفار النظر إلى قراره بالنسبة للخريجين مرة أخرى.
طلاب الفرق النهائية للكليات العملية :
قال مصطفي عابدين طالب بكلية الطب الفرقة النهائية إن قرار المجلس الأعلى للجامعات لم يراع استثنائية بعض الحالات، كطلاب الفصل الأخير بكلية الطب البشري.
واوضح مصطفي، نصّ القرار على تأجيل التقييم للجزء العملي إلى ما بعد تعليق الدراسة، علمًا بأننا -تبعًا لنظام وخطة التعليم بالكلية- سبق وأن تم تدريبنا وتقييمنا عدة مرات في فصول تعليمية مختلفة على ذات المهارات العملية (دون نقصان أو زيادة)، وأن تأجيل التخرج لأجل إختبار قد تمت إعادته ٥ مرات عبر سنوات التعليم، وما يترتب على ذلك من تعطيل لمخرجات هذا العام من الأطباء البشريين -في ظل احتياج الدولة إليهم مع العلم، أن التعليم الطبي العملي يعتمد على التفاعل مع المرضى المزمنين، الّذين يتعاملون بدورهم مع عدد من طلاب الكليات المختلفة في ظل أوضاعهم الصحية واتسامهم بضعف المناعة مما يشكل خطرًا على كلا الطرفين (الطلاب والمرضى) ويخلقُ مشكلة أخلاقية بتعريض المرضى والطلاب للخطر لأجل إمتحان لا يقيم أي مهارة جديدة لم تُختبَر.
وأشار انه بالإمكان تعويض اختباراتنا العملية بالتقييم المستمر خلال سنة الامتياز المصممة -بالأساس- كسنة تدريب عملية.
وأضيف، أن وضع ٣٠ إبريل كتاريخ لانتهاء التعليم الإلكتروني لم يضع بالحسبان كون الفصل الدراسي بكلية الطب لجامعتنا يبدأ بشكل متأخر في ١٥ مارس، ونظرًا لأن تعليق الدراسة بدأ منذ ذلك الحين، وأن الانتقال إلى منصة تعليم الكترونية تطلب اعدادات دامت قرابة الـ٣ أسابيع، فإن التعليم لم يبدأ بشكل فاعل إلا مع بداية أبريل؛ مما يثير تساؤلات عن قيمة المردود العلمي المتوقعة من فصل دراسي دام ٣ أسابيع سنتأخر بسببه في التخرج إلى وقت غير معلن.
وأكد ما يسبب ضبابيةً في المشهد، هو عدم الاستفاضة في شرح وضع الخريجين من طرف المجلس الأعلى للجامعات بالمقارنة مع نظام المنتقلين فلا علم لنا إن كنا سنجري إخباراتنا عبر الإنترنت أو تبعًا لقواعد التباعد الإجتماعي.
ومن جانبه قال محمد خالد طالب بكلية حاسبات ومعلومات الفرقة الرابعة اذا كان لا مفر من وجوب امتحان الطالب الخريج فكان يجب وضع الية لامتحان الطالب اونلاين بدلا عن تعليق كل اماله وطموحاته بمستقبل لا نعلم عنه شئ كان يجب ان تراعى الحالة النفسية للطلبه كلهم فما حدث من خلل في منظومة التعلم عن بعد فذلك قد تأثر بيه الجميع ليس فئة بعينها
وأضاف نحن كليه عمليه شغالين تاسكات ومشاريع من تاني او تالت اسبوع دراسه وهناك حلول كثيرة عوضا عن ذلك فمن الممكن الاكتفاء بمشروع التخرج اللي يوضح حصيلة الطالب العمليه والاكتفاء بالمشاريع التي اجريناها طوال التيرم
وقال عمر عادل طالب بالفرقة الرابعة بكلية الحاسبات والمعلومات جاءت القرارت في صالح طلاب النقل ولم تحدد مصير الطلاب الخريجين حتي لم يتم الاعلان عن كيفية امتحانتهم وتم تأجيلها لاجل غير مسمي لذلك نطالب بعمل مشروع او امتحانات اونلاين .
ووضح طالب بكلية الهندسة بالفرقة النهائية ان التعليم الاون لاين فاشل وبالشكل دا بيلزمنا بمنهج المفروض بندرسه فالظروف العاديه وعايزنا نمتحن في ظروف غير عاديه مع ان الوضع استثنائي يلزمله قرارات استثنائيه.
ونصت قرارات وزارة التعليم العالى اليوم بعد اجتماع المجلس الأعلى للجامعات على الآتي:
* لطلاب فرق النقل : يلغى إجراء الامتحانات التحريرية والشفوية التي كان من المزمع عقدها ففي الفصل الدراسي الثاني ، على أن تستبدل إما بأبحاث او اختبارات إلكترونية
* بالنسبة للكليات التي تستوجب لوائحها الداخلية تدريبات عملية أو إكلينيكيه وإجراء إمتحانات عملية : تستكمل الفترات التي كانت مقررة للتدريبات العملية / أو الإكلينيكية في الفصل الدراسي الثاني بعد إنتهاء فترة تعليق الدراسة أو في بداية العام الجامعي الجديد
* بالنسبة لطلاب الفرقة الدراسية النهائية بجميع الكليات : تؤجل الامتحانات التي كان مقرر عقدها في نهاية الفصل الدراسي الثاني لإجتياز مقررات هذا الفصل لحين إنتهاء فترة تعليق الدراسة.
* بالنسبة لطلاب الدراسات العليا : يترك لكل جامعة تحديد موعد انعقاد الامتحانات المقررة للحصول على تلك الدرجات وفقًا لما تراه بعد إنتهاء فترة تعليق الدراسة على ألا تحتسب مدة تعطيل الدراسة ضمن مدة الدراسة اللازمة للحصول على الدرجة العلمية.
* تشكيل لجنة لتولي اللجنة متابعة تنفيذ قرارات المجلس الأعلى للجامعات التي أعلنت اليوم وتلقى أي استفسارات من الجامعات تتعلق بتطبيقها وفحص أي حالات خاصة يسفر عنها تطبيق تلك القرارات.
أكد الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، أن جامعة القاهرة انتهت من رفع المقررات الدراسية بكافة الكليات على المواقع الالكترونية، ضمن خطة الجامعة للدراسة عن بعد، مطالبًا الطلاب بالبقاء في المنازل وعدم النزول التزاما بالاجراءات الحكومية الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.
ووجه رئيس جامعة القاهرة، الكليات والأقسام العلمية بسرعة إعداد عناوين الأبحاث التي سوف يقوم بها الطلاب، وطرق تسليم تلك البحوث في موعد أقصاه يوم الثلاثاء الموافق 5 مايو 2020.
وقال الدكتور الخشت، إن الجامعة مستمرة في استكمال المناهج الدراسية بنظام التعليم عن بُعد حتى يوم الخميس الموافق 30 أبريل 2020 لكل الفرق الدراسية، مضيفًا أنه بالنسبة للدراسة بنظام الساعات أو النقاط المعتمدة تحتسب الفترة التي استكملت فيها الدراسة بهذه الكيفية من بين الساعات او النقاط المعتمدة التي استوفاها الطلاب، مشيرًا إلى استمرار الجامعة في بث المحاضرات إلكترونيا والتواصل الالكتروني بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس بكافة الطرق والوسائل المتاحة.
وأوضح أن الجامعة تُسخر كافة امكانياتها التكنولوجيا في إطار التحول الرقمي التي اتخذت فيه الجامعة خطوات واسعة، من أجل التيسير علي الطلاب في ظل الظروف الطارئة الحالية التي تمر بها مصر و العالم أجمع لمكافحة فيروس كورونا.
وأشار إلى أن إدارة الجامعة تتابع تطبيق المنظومة بشكل يومي من خلال تقارير الكليات والتواصل المباشر بين الطلاب وهيئة التدريس، بالإضافة إلى العمل علي رصد أي معوقات تعطل عمل منظومة التعليم من بعد، وحلها بشكل سريع وفعال من أجل تلقي الطلاب عملية تعليمية جيدة لا تقل من حيث الجودة عن منظومة التعليم المباشر.
قال الدكتور ماجد أبو العينين، عميد كلية تربية جامعة عين شمس، إنه سوف ينعقد مجلس الجامعة يوم الخميس 23 أبريل، لوضع آليات تنفيذ قرارات المجلس الاعلي للجامعات عن مصير شكل الامتحانات.
وأضاف أبو العينين، خلال تصريحاته لصدى البلد، أن قرار وضع الامتحان سواء امتحان إلكتروني أو الاكتفاء ببحث يرجع إلى لإمكانية كل كلية واعدادها.
أعلنت جامعة عين شمس ، أسماء الفائزين في مسابقة عين شمس تبتكر، والتي نظمها مركز الابتكار وريادة الأعمال بجامعة عين شمس iHub؛ تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس ، والدكتور عبد الناصر سنجاب نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا و البحوث، والتي تعد المسابقة الأولى من نوعها على مستوى الجامعة، وتهدف إلى خلق مجتمع بناء وتحفيز الابتكار بين طلاب الجامعة والفئات الأخرى المشاركة.
وتم الإعلان عن المسابقة في شهر يناير الماضي. وتتكون من محورين: محور الأفكار، ومحور الشركات الناشئة. وقد تقدم للمسابقة نحو 170 مشارك من طلاب وخريجين وباحثين.
وعلى مدار الأشهر الأربعة الماضية تم عقد عدد من ورش العمل والتدريبات في مجالات عدة مثل التسويق والإدارة المالية؛ وذلك من أجل تحسين جودة المشاركات وتنمية المهارات اللازمة لتأهيل المشاركين للتصفيات. وقد تمت التصفيات على ثلاث مراحل شارك فيها مجموعة محكمين من خبراء السوق.
وكان السبت الموافق 18 من إبريل 2020 هو اليوم الأخير في المسابقة والذي تضمن عددا من الندوات والمناقشات تمت عن طريق الإنترنت وذلك تزامنا مع المستجدات المتعلقة بفيروس كورونا. وقد ناقش خبراء السوق والمختصون موضوعات مختلفة متعلقة بالابتكار وريادة الأعمال. كما قامت لجنة التحكيم باختيار الفائزين في المسابقة والتي يقدر إجمالي جوائزها بمبلغ ١٥٢ ألف جنيه مصري موزعة على الفائزين و قد اعلن د. ماجد غنيمة مدير مركز الابتكار وريادة الأعمال IHub عن الفائزين وهم:
محور الأفكار:
المركز الأول فريق Taka
المركز الثاني فريق Hovr
محور ريادة الأعمال:
المركز الأول فريق Choroida
والمركز الثاني فريق Lendor
والمركز الثالث فريق Vexls