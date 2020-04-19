إيهاب توفيق يهنئ المسلمين بشهر رمضان: كل سنة وانتو طيبين









وعلق ايهاب توفيق قائلا " كل سنة و انتوا طيبين بمناسبة شهر رمضان الكريم" .









وتفاعل معه عدد كبير من متابعيه وجاءت التعليقات كالاتى :









حبيبي كل سنة وانت طيب وبخير وصحه وسعاده يارب العالمين .





وانت بألف خير وصحه وسلامه يارب وينعاد عليكم كل سنه بفرح وسعاده يارب رمضان مبارك علينا وعليكم يارب بالخير

وبخير وسعادة يارب وربنا يتقبل ويوفقك يارب منتظرين أعمالك الجميله وصوتك العذب ان شاء الله









يذكر أن آخر أعمال ايهاب توفيق اغنية بعنوان "ابويا وامي".









هنأ الفنان ايهاب توفيق الامة الاسلامية بحلول شهر رمضان ونشر فيديو له من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى " انستجرام " .