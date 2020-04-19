لضمان التخلص الآمن من المخلفات.. وزيرة البيئة تتفقد سير العمل بمدفن العبور للمرة الثانية

قامت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة واللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية بزيارة مدفن العبور للمرة الثانية خلال اسبوع ، بحضور رئيس هيئة نظافة وتجميل القاهرة وقيادات جهاز تنظيم ادارة المخلفات التابع لوزارة البيئة، وذلك للوقوف على الوضع التنفيذى للاجراءات المتفق عليها خلال اجتماع الاسبوع الماضي لمناقشة الوضع الحالي للمدفن وضبط سير العمل به.





وتفقدت الدكتورة ياسمين المدفن الذي تبين انتظام العمل به وعدم وجود اشتعالات، كما قامت محافظة القليوبية وهيئة نظافة وتجميل القاهرة بتركيب بوابات على المدفن لاحكام السيطرة على انتظام حركة نقل المخلفات إليه ومنع التراكمات، بالإضافة إلى التنسيق مع محافظة القاهرة لتركيب كاميرات على مداخل المدفن لضبط سير العمل به.





كما تم التنسيق مع محافظ القليوبية للانتهاء من تجهيز الموقع الخاص بدفن مخلفات المحافظة داخل المدفن استعدادا لبدء نقل المخلفات إليه وغلق مدفن أبي زعبل.





وتأكدت ياسمين فؤاد من ارتداء العاملين بالمدفن ومقدمي الخدمة ممن ينقلون القمامة أو يتعاملون معها لمهمات الوقاية، حفاظا على سلامتهم.





يأتي هذا ضمن المتابعات الميدانية التي تقوم بها وزيرة البيئة للوقوف على اجراءات التخلص الآمن من المخلفات، خاصة في ظل جهود الحد من انتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد ، وفي إطار الدور الرقابي لوزارة البيئة فى المنظومة الجديدة للمخلفات.



