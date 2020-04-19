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توك شو

دينا الشربينى عن عمرو دياب: لما بيحط إيده فى حاجة بتبقى فظيعة.. فيديو

الأحد 19/أبريل/2020 - 03:52 م
عمرو دياب ودينا الشربينى
عمرو دياب ودينا الشربينى
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آيات أحمد
قالت الفنانة دينا الشربينى، إن الفنان عمرو دياب هو رقم واحد فى الشرق الأوسط، وهو ناجح منذ أكثر من 30 سنة، وبالتأكيد النجاح لم يأتى بمحض الصدفة، مستشهدة بجملة شهيرة له وهى "أنا جاى من بورسعيد عندى مشروع".

وأضافت دينا الشربينى، فى لقاء عبر سكايب ببرنامج "الحكاية" المذاع على فضائية "MBC مصر"، أن عمرو دياب يعمل على تحقيق هدفه وحلمه الذى خرج من بلده من أجله، مشيرة إلى أن عمرو دياب يحب الفن بطريقة رهيبة.

وتابعت دينا الشربيني: "عمرو لما بيحط إيده فى حاجة بتبقى فظيعة"، وكل أما أسمع المزيكا الخاصة به بتأثر بها جدًا.

وأشارت إلى أن الموسيقى الخاصة بعمرو دياب فيها عظمة، مؤكدة أن المقطع الذى طرحه عمرو دياب لتتر مسلسل لعبة النسيان له باقى جميل وسيدهش جمهوره.
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