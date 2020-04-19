دينا الشربينى عن عمرو دياب: لما بيحط إيده فى حاجة بتبقى فظيعة.. فيديو

قالت الفنانة دينا الشربينى ، إن الفنان عمرو دياب هو رقم واحد فى الشرق الأوسط، وهو ناجح منذ أكثر من 30 سنة، وبالتأكيد النجاح لم يأتى بمحض الصدفة، مستشهدة بجملة شهيرة له وهى "أنا جاى من بورسعيد عندى مشروع".





وأضافت دينا الشربينى، فى لقاء عبر سكايب ببرنامج "الحكاية" المذاع على فضائية "MBC مصر"، أن عمرو دياب يعمل على تحقيق هدفه وحلمه الذى خرج من بلده من أجله، مشيرة إلى أن عمرو دياب يحب الفن بطريقة رهيبة.





وتابعت دينا الشربيني: "عمرو لما بيحط إيده فى حاجة بتبقى فظيعة"، وكل أما أسمع المزيكا الخاصة به بتأثر بها جدًا.



