AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

لاستقبال حالات كورونا .. 2 مليون جنيه من وزارة التضامن لتجهيز أماكن الإعاشة بجامعة المنصورة

الأحد 19/أبريل/2020 - 03:55 م
صدى البلد
Advertisements
همت الحسينى
أعلن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية فى تصريحات صحفية له اليوم، عن موافقة الدكتورة نفين القباح وزيرة التضامن الاجتماعى على دعم تجهيز مستلزمات الاسرة والاعاشة بالمدن الجامعية التابعة لجامعة المنصورة والتى تم اعدادها للاستخدام واستقبال حالات فيروس كورونا الممستجد.

وقال المحافظ ان ذلك يأتى فى إطار تنفيذ الإجراءات الاحترازية التى اتخذتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا، وتنفيذا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء بضرورة تعاون وتكاتف اجهزة الدولة فى هذا الشأن وعلى مستوى محافظات الجمهورية.

ووجه محافظ الدقهلية السيد عبد الفتاح وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالمحافظة لسرعة التنسيق مع مديرية الشئون الصحية ومع جامعة المنصورة لتوفير كافة الاحتياجات اللازمة لهذه الاماكن وجميع المستلزمات لتجعلها متكاملة لتقديم الخدمة الطبية وخدمات الاعاشة للمتواجدين بها على مدار ايام الاقامه بها.

فى ذات السياق قال وكيل وزارة التضامن الاجتماعى انه تم التعاقد مع احد شركات الاغذية لتقديم الوجبات الغذائية اللازمه لجميع المقيمين سواء من الاطقم الطبية او المواطنين، مشيرا إلى أن التنسيق قائم ومستمر مع مديرية الصحة بالدقهلية لاداء المهام المطلوبة على أكمل وجه.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

محافظ الدقهلية يشارك فريق المنصورة فرحته بفوزه على غزل المحلة

محافظ الدقهلية يشارك فريق المنصورة فرحته بفوزه على غزل المحلة.. ويوجه بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لإدراج المواطنين في برنامج تكافل وكرامة

وزيرة التضامن تتابع غرفة العمليات.. وتقارير على مدار الساعة لاحتواء تداعيات موجة الطقس السيئ

وزارة التضامن تتابع تداعيات الطقس السيئ.. لجان إغاثة بجنوب سيناء لإنقاذ 130 فردا عالقين في أبورديس.. مساعدات لـ 31 أسرة تضررت بإحدى قرى الإسماعيلية.. 4 سيارات محملة بالمساعدات لمتضرري البحر الأحمر

محافظ الشرقية يتفقد معسكر إيواء متضرري السيول بمدرسة بحر البقر

انطلاق فريق طب المنصورة إلى مستشفى تمى الأمديد لمعاونة الفريق الطبى بمستشفى العزل

ترشيحاتنا

مصدر داخل الجبلاية يكشف سيناريو صادم فى شكوى الأهلي ضد عبدالله السعيد

مدبولي يُطالب بالإسراع في معدلات التنفيذ بمبنى البرلمان بالعاصمة الإدارية

كورونا ينتصر على مليون مصطاف..ماذا حدث في رأس البر بدمياط| تفاصيل

بينهم 26 مصريا.. الكويت تسجل 164 إصابة جديدة وحالة وفاة بـ فيروس كورونا

بعد تصدرها تريند جوجل .. أناقة وجرأة دينا الشربيني في 10 صور.. شاهد

بتمويل أمريكي.. شاهد أول الصور لمعمل ووهان السري.. وقفل 3 فيروسات مكسور

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تصدرها ترند جوجل.. 10 صور تكشف عن تغيير ملامح ريهام حجاج.. شاهد

فولكس تستعد لطرح volkswagen tiguan الشكل الجديد.. فيديو وصور

وسيلة الفراعنة لاستجابة الدعوات.. سر ارتباط البيض بـ شم النسيم