لاستقبال حالات كورونا .. 2 مليون جنيه من وزارة التضامن لتجهيز أماكن الإعاشة بجامعة المنصورة

أعلن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية فى تصريحات صحفية له اليوم، عن موافقة الدكتورة نفين القباح وزيرة التضامن الاجتماعى على دعم تجهيز مستلزمات الاسرة والاعاشة بالمدن الجامعية التابعة لجامعة المنصورة والتى تم اعدادها للاستخدام واستقبال حالات فيروس كورونا الممستجد.





وقال المحافظ ان ذلك يأتى فى إطار تنفيذ الإجراءات الاحترازية التى اتخذتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا، وتنفيذا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء بضرورة تعاون وتكاتف اجهزة الدولة فى هذا الشأن وعلى مستوى محافظات الجمهورية.





ووجه محافظ الدقهلية السيد عبد الفتاح وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالمحافظة لسرعة التنسيق مع مديرية الشئون الصحية ومع جامعة المنصورة لتوفير كافة الاحتياجات اللازمة لهذه الاماكن وجميع المستلزمات لتجعلها متكاملة لتقديم الخدمة الطبية وخدمات الاعاشة للمتواجدين بها على مدار ايام الاقامه بها.



