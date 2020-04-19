كورونا يقتحم مصنعا شهيرا بالمنوفية .. والمحافظ يمنح العاملين إجازة بأجر كامل لمدة 14 يوما وغلقه للتطهير

قرر اللواء إبراهيم أحمد ابو ليمون محافظ المنوفية أثناء لقائه بمديري مصنع شهير للصناعات الغذائية بالمنطقة الصناعية بقويسنا إغلاق المصنع لمدة 48 ساعة لتطهيره وتعقيمه بالكامل واتخاذ كافة التدابير الوقائية والاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا ، وذلك في إطار حرصه الكامل علي صحة وسلامة العمال. واتخاذ





كما قرر المحافظ منح أجازة بأجر كامل لعدد 101 عامل لمدة 14 يوما من المخالطين للحالات الإيجابية التي ظهرت بالمصنع ، فضلًا عن تواجد طبيب مقيم أثناء الورديات للكشف وقياس درجة الحرارة علي العمال أثناء دخولهم وخروجهم من المصنع ، وكذا إتباع التعليمات الوقائية وتوزيع وسائل الوقاية علي العمال.





وشدد المحافظ علي القيام بتطهير وتعقيم المصنع بشكل دوري يوميًا، جاء ذلك خلال الإجتماع الذي عقده المحافظ بمكتبه بالديوان العام، وبحضور اللواء علاء رشاد سكرتير عام المحافظة ومديري مديريات الشئون الصحية والقوي العاملة بالمنوفية ورئيس جهاز المنطقة الصناعية بقويسنا ورئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قويسنا ومسئولي شركة إيجبيت فودز.





وقرر المحافظ تشكيل لجنة برئاسة رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قويسنا وعضوية كل من رئيس جهاز المنطقة الصناعية بقويسنا ومدير مديرية القوي العاملة ومدير عام الطب الوقائي والأمراض المعدية ومدير إدارة السلامة والصحة المهنية بمديرية الصحة وإدارة التفتيش والمتابعة بالمحافظة تكون مهامها التفتيش علي المصانع التابعة لشركة إيجبت فودز ومراعاة إتباع الاجراءات الوقائية والاحترازية داخل المصنع إعتبارًا من يوم الاربعاء الموافق 22 أبريل الجاري ، وكذا المرور علي كافة المصانع بالمنطقة الصناعية وإعداد تقرير شامل بنتائج المرور للعرض علي السيد المحافظ .





من جانبهم رحب مسئولي شركة إيجبت فودز بتلك القرارات التي من شأنها الحفاظ علي صحة العمال مؤكدين إلتزامهم الكامل بتنفيذ كافة توصيات الاجتماع .





يذكر أن محافظ المنوفية سبق وقرر تشكيل لجنة من مديرية الشئون الصحية للمرور علي مصنع إيجبت فودز للصناعات الغذائية للمعاينة فور ظهور حالات إيجابية بالمصنع وذلك حرصا علي صحة وسلامة العمال.





وأشار تقرير اللجنة إلي عدم إتباع التعليمات الوقائية والاحترازية وكذا عدم توزيع وسائل الوقاية الشخصية علي العمال وظهور بعض الحالات الإيجابية مما يستلزم اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية لمنع انتشار الفيروس بالإضافة إلى بعض المخالفات الموجودة بالمصنع التي تخص السلامة والصحة المهنية وفقًا لما أفاد به مدير مديرية القوي العاملة بالمحافظة.