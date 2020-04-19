لليوم الثاني.. تركيا تتصدر دول المنطقة في عدد إصابات كورونا

أعلن وزير الصحة التركي، فخر الدين قوجة، اليوم الأحد، تسجيل 127 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الوفيات إلى 2017.





وقال قوجة إن بلاده تصدرت دول المنطقة في عدد الإصابات بفيروس كورونا، بعد ارتفاع عدد الإصابات في البلاد إلى 80306.





وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الداخلية التركية أنها مددت القيود على السفر بين 31 مدينة لمدة 15 يوما إضافية، اعتبارا من منتصف ليل السبت.





وضاعفت تركيا جهودها لاحتواء وباء كورونا المستجد، بعدما أغلقت المدارس وعلّقت الرحلات الجوية وحظرت التجمّعات.



