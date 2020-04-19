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تعليم

جامعة الأزهر تعلن استعداد المستشفى التخصصي للعزل ضد كورونا

الأحد 19/أبريل/2020 - 06:38 م
رئيس جامعة الأزهر
رئيس جامعة الأزهر
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محمد شحتة
أعلن الدكتور محمود صديق نائب رئيس جامعة الأزهر، المشرف العام على قطاع المستشفيات الجامعية قرار رئيس الجامعة بأن تكون مستشفى جامعة الأزهر التخصصي بمدينة نصر مقرا للعزل لمنسوبي الجامعة والمرضى من مصابي كورونا.

واضاف البيان أن القرار نص على مراعاة ما ورد في القرار السابق لرئيس الجامعة الذي ينص على أن يتم تخصيص الجناح الفندقي بالمستشفى باستقبال الطاقم الطبي بجامعة الأزهر، لإجراء العزل الصحي المقرر لهم، وذلك بعد مشاركتهم في الفرق العلاجية لفيروس كورونا بالمستشفيات المقررة للحجر بوزارة الصحة، بعد التأكد من خلوهم من الفيروس.

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وأكد صديق أنه تم توفير كافة سبل الرعاية اللازمة في الظروف الاستثنائية التي تمر بها مصر وأغلب دول العالم بالتعاون مع الجهات المختصة بوزارة الصحة، مشيرا إلى انتهاء كافة التجهيزات اللازمة لمستشفى الأزهر التخصصي وفقًا لدورها الجديد في استقبال مصابى الكورونا وتوفير معدات وأدوات طبية إضافية تلاءم الغرض الجديد من عمل المستشفى، بالإضافة إلى أعمال تدريب الأطقم الطبية من مختلف الأقسام والمقرر لهم العمل بمستشفى العزل.

يأتي هذا في إطار حرص مؤسسة الأزهر الشريف جامعا وجامعة برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، والدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة، على العمل جنبا إلى جنب مع كافة مؤسسات الدولة برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في إطار مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد.
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