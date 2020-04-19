نانسي عجرم تطرح مقطعا من تتر مسلسل سكر زيادة.. فيديو

تقول كلمات الأغنية: "ا لدنيا دي تضحكلها.. طول عمرها ماتحبش استسلام.. والآخر دقة قلب والآخر غمضة عين بنحب الدنيا دي حب وبنحلم مش خايفين".

مسلسل "سكر زيادة" يجمع النجمتين نادية الجندى ونبيلة عبيد للمرة الأولى، ويعد من أضخم الإنتاجات هذا العام، وقد تم شراء حقوق الفورمات من ديزني العالمية عن مسلسل "Golden Girls".





ويقف على إنتاجه المنتج صادق الصباح، وكتب له السيناريو والحوار أمين جمال وورشته، ويخرجه وائل إحسان ويضم قائمة كبيرة من النجوم الذين يظهرون كضيوف شرف خلال الحلقات.