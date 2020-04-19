لا تراجع ولا استسلام .. 4 سيناريوهات في شكوى الأهلي ضد عبدالله السعيد

سادت حالة من الجدل حول أحقية النادى الأهلي فى مقاضاة عبدالله السعيد لاعب نادى بيراميدز ومطالبته بسداد الشرط الجزائى لمخالفته العقد الثلاثى وانتقاله الى نادى مصرى.

.إدارة النادي الأهلي تقدمت بشكوى للاتحاد المصري لكرة القدم للمطالبة بحق الأهلي لدى اللاعب عبدالله السعيد بعدما قام الأخير بفسخ تعاقده مع أهلي جدة السعودي وعاد للإنضمام لنادي مصري (بيراميدز) دون أن يحصل الأهلي على قيمة الشرط الجزائي المنصوص عليه في العقد الثلاثي المبرم بين النادي الأهلي وأهلي جدة واللاعب عندما انتقل السعيد إلى صفوف النادي السعودي قبل عامين.





شكوى الأهلي للاتحاد المصري لكرة القدم جاءت بعدما تلقى رد الفيفا بأنه لم يعد منوطًا بحل النزاع الخاص بمستحقات النادي لأن اللاعب حاليًا ضمن صفوف نادي مصري، وبالتالي بات الأمر شأن داخلي والمسئول عنه هو الاتحاد المصري لكرة القدم.





وتضمن رد الفيفا الذي تلقاه النادي أيضًا أنه قام باستطلاع موقف أهلي جده السعودي من الأزمة والذي أفاد بأن اللاعب هو من قام بفسخ تعاقده وانضم لنادي بيراميدز المصري،، لذا تقدمت إدارة النادي بالشكوى المشار إليها مجددًا لاتحاد الكرة للحفاظ على حقوق الأهلي خاصًة وأن الإدارة كانت قد لجأت منذ البداية لاتحاد الكرة بخصوص ذات الأزمة وجاء رده سريعًا بأنه ليس المسئول عن فض هذا النزاع لأن هناك طرف خارجي وهو أهلي جده السعودي؛ وبالتالي لجأ النادي إلى الفيفا، وتلقى الرد الذي سبق الاشارة إليه.





هذا وحرصت الإدارة على دعم الشكوى المقدمة للاتحاد المصري بنسخة من العقد الثلاثي المبرم بين النادي وأهلي جده وعبدالله السعيد والذي اشترط بأحد بنوده الرئيسية أنه لا يحق للاعب الانضمام لأي نادي مصري طوال فترة تعاقده مع أهلي جده وحال مخالفة ذلك يحصل النادي الأهلي على شرط جزائي قيمته ٢ مليون دولار، كما تم تدعيم الشكوى بالمكاتبات الواردة من الفيفا في هذا الشأن والتي أشارت بوضوح إلى أحقية النادي في المطالبة بحقوقه بقديم شكواه للاتحاد المصري لكرة القدم بعد انضمام اللاعب لنادي مصري بالمخالفة لشروط بيعه للنادي السعودي.





صدى البلد يطرح سيناريوهات عديدة فى شكوى القلعة الحمراء ضد عبدالله السعيد..





سيناريو التأجيل

تحسم اللجنة المشكلة من جانب اتحاد الكرة مصير حيثيات القرار الصادر من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا فى شكوى النادى الأهلي ضد عبدالله السعيد لاعب نادى بيراميدز خلال الأسبوع القادم.





كانت اللجنة الخماسية المؤقتة لاتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني كلفت وليد العطار المدير التنفيذى للجبلاية بترأس اللجنة باعتباره خبير فى لوائح الفيفا ومعه فريق من مستشارى ادارة الشؤون القانونية لدراسة الحيثيات تمهيدا لاتخاذ القرار النهائي سواء يفتح التحقيق فى شكوى الاهلى ضد عبدالله السعيد او حفظ الشكوى وإغلاق الملف برمته.

ونشر صدى البلد صورة من الحكم الصادر من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا فى شكوى النادى الأهلي ضد عبدالله السعيد لاعب نادى بيراميدز .





وتضمن قرار الفيفا رفض شكوى الأهلي ضد عب د الله السعيد وإلزام الأهلي بدفع 20 ألف فرنك سويسري قيمة التكاليف للإجراءات.









سيناريو الأهلي يحكم

فى حالة إعادة الجبلاية التحقيق بشكوى الأهلي ضد عبدالله السعيد سوف ترتفع أسهم القلعة الحمراء فى انتزاع قرار يصب فى مصلحة المارد الأحمر ضد اللاعب.





مسؤولى القلعة الحمراء يجهزون حافظة مستندات الى جانب الاستناد الى العقد الثلاثي بين الأهلي واهلى جدة السعودى واللاعب الذى ينص بين طيات بنوده على عدم بيع او إعارة عبدالله السعيد الى ا نادى مصرى خلال فترة التعاقد لمدة ٣ سنوات وعلى من يخالف بنود العقد سداد الشرط الجزائى البالغ ٢ مليون دولار.





القلعة الحمراء ترى أن لديها الحق فى مقاضاة عبدالله السعيد ومطالبته بسداد الشرط الجزائى استنادا إلى قيامه بفسخ التعاقد مع اهلى جدة السعودى بالمخالفة للعقد المبرم بين الأطراف الثلاثة.





اللجنة المشكلة من قبل إتحاد الكرة حال التأكد من مسؤولية عبدالله السعيد فيه التعاقد من طرف واحد دون أدنى مسؤولية عل النادى السعودى سوف تقوم بإصدار قرار لصالح الأهلي ضد اللاعب وتحميل الأخير سداد الشرط الجزائى.









سيناريو الصدمة

قال مصدر مطلع داخل الجبلاية إن هناك سيناريو صادم من الوارد اتباعه فى ملف شكوى الأهلي ضد عبدالله السعيد بعدما وضع الفيفا اتحاد الكرة فى "خانة اليك" لاسيما وأنه لم ينظر فى الشكوى فى بداية الأزمة واحالها الى الاتحاد الدولى لكرة القدم بداعى وجود طرف نادي أجنبي في الشكوى.





أضاف : السيناريو خلاله يصدم مسئولى الجبلاية، النادى الأهلي نظرا لقيامهم بحفظ الشكوى ضد عبدالله السعيد وسقوط مستحقات القلعة الحمراء البالغ قيمتها 2 مليون دولار بعد الوضع فى الاعتبار من جانب مسئولى الجبلاية الحيثيات الصادرة من جانب الفيفا وعدم قبول شكوى المارد الأحمر.





سيناريو اللاعب

عبدالله السعيد يستند لدى خضوعه للتحقيق فى حال إعادته من قبل الجبلاية الى انه قام بفسخ العقد بالتراضي مع مسؤولى نادى اهلى جدة السعودى.





كما يقوم اللاعب بتدعيم موقفه بأنه تعاقد مع نادى بيراميدز على اساس صفقة انتقال حر بعدما خاض فترة احتراف قصيرة فى الدورى الفنلندي لذا أصبح العقد الثلاثى بين الاهلى والنادى السعودى واللاعب لاغى ولا قيمة له من الناحية القانونية ويترتب عليه عدم مسؤوليته عن سداد الشرط الجزائى.











