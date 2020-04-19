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حوادث

مصرع طالب أثناء محاولته النزول من القطار قبل المحطة بمحافظة قنا

الأحد 19/أبريل/2020 - 08:33 م
صورة أرشيفية - جثة
صورة أرشيفية - جثة
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يوسف رجب
لقى طالب مصرعه إثر سقوطه على شريط السكة الحديد أثناء محاولته النزول من القطار بمحافظة قنا.

تلقى اللواء شريف عبد الحميد، مدير أمن قنا، إخطارا من العميد جمال سالمان، مأمور مركز أبوتشت، يفيد بمصرع مصطفى عبد الباقى حسن" ٢٤ عام، طالب بكلية الدراسات الإسلامية" عقب سقوطه على خط السكك الحديدية أمام كوبرى المفرفر.


وتبين من تحريات العميد أمين سند رئيس المباحث و العقيد قرشي عبد المنعم قرشي رئيس فرع البحث الجنائي بأبوتشت، أن المجنى عليه قفز من القطار أثناء سيره للنزول قبل المحطه فسقط على خط السكك الحديدية و لقى مصرعه فى الحال.


ودفع مرفق إسعاف قنا، برئاسة الدكتور بدوى سعيد، مدير المرفق، بسيارة إسعاف لنقل جثة الطالب إلى مشرحة مستشفى أبو تشت المركزى.


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