ضبط 214 مخالفة تموينية متنوعة خلال أسبوع بقنا

أسفرت الحملات التموينية التى شنتها مديرية التموين والتجارة الداخلية بقنا، بمختلف مراكز ومدن المحافظة خلال الفترة من 13/4/2020 وحتي 19/4/2020، عن ضبط 214 مخالفة تموينية متنوعة، في إطار جهود محافظة قنا لإحكام الرقابة على الأسواق والمخابز والتأكد من صلاحية السلع المعروضة ومتابعة مدى التزام التجار بالأسعار المتداولة.





أوضح أحمد السيد، وكيل وزارة التموين، بأن الحملات التفتيشية نجحت خلال تلك الفترة في تحرير 132 محضر لمخالفات عدم إعلان أسعار، 20 مخالفة ذبح خارج المجازر الحكومية، 10 مخالفات مخابز مغلقة، 9 مخالفات عدم الاحتفاظ بفواتير، 8 مخالفات خبز غير مطابق للمواصفات، 7 مخالفات عدم الالتزام بالتعليمات، 6مخالفات تداول سلع مجهولة المصدر، 6مخالفات سلع منتهية الصلاحية ، 5 مخالفات تصرف في دقيق مخابز ، 4مخالفات عدم وجود ميزان ، 2 مخالفة عدم الاعلان عن قائمة تشغيل ، 2 مخالفة نقص وزن ، مخالفة واحدة توقف عن الانتاج، مخالفة واحدة عدم الاحتفاظ بالسجل 21بترول ، مخالفة واحدة مستودع بوتاجاز مغلق.





و أشار وكيل وزارة التموين، إلي قيام حملة تموينية اليوم بمدن المحافظة نجحت في تحرير المحضر رقم 241 ج.أ.د.ط لسنة 2020 بمركز فرشوط حيث تم ضبط 100 قطعة غيار مجهولة المصدر بمحل ادوات كهربائية ، وتم تحرير المحضر رقم 395 ج.أ.د.ط لسنة 2020 بمركز نجع حمادي حيث تم ضبط عدد 51 كرتونة حلوي مجهولة المصدر.





و أضاف وكيل تموين قنا، كما تم تحرير محضر رقم 5763 ج.أ.د.ط لسنة 2020 بمركز ابوتشت حيث تم ضبط 10كجم لحوم منتهية الصلاحية ، كما تم تحرير 16 محضر لمخالفات عدم اعلان أسعار، 4 مخالفات خبز غير مطابق للمواصفات ، 4 مخالفات ذبح خارج المجازر الحكومية، 4 مخالفات بماكينة انتاج خبز، 2مخالفة مخبز مغلق ، 2 مخالفة عدم نظافة ادوات العجن ، مخالفة واحدة عدم الاعلان عن قائمة التشغيل، مخالفة واحدة نقص وزن رغيف الخبز.





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