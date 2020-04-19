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فاروق الباز يعلن كتابة مذكراته.. ويوضح حقيقة اتهام أمريكا للصين بشأن فيروس كورونا

الأحد 19/أبريل/2020 - 08:41 م
صدى البلد
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عادل نصار
قال الدكتور فاروق الباز عضو المجلس الاستشاري لرئيس الجمهورية إن أمنحوتب كان أول مهندس فى التاريخ مشيرا إلى أن العلم والمعرفة كان لهما مكانة متميزة فى العصور القديمة.

وأضاف فى مداخلة هاتفية مع الكاتب الصحفى سيد على مقدم برنامج "حضرة المواطن" المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، أن وباء كورونا أعاد العلماء على رأس قائمة المثلث.

وأعلن أنه سوف يكتب مذكراته وأنه سيرصد خلالها أسماء المدرسين الذين تلقى على أيديهم تعليمه ، موضحا: "المعلم والمعلمة المحترمة هم الذين ينتجون أجيالا من العلماء بعيدا عن اللخبطة التى نعيشها حاليا بسبب الدروس الخصوصية".

واكد أن اتهام أمريكا للصين بأنها وراء انتشار فيروس كورونا مجرد خيال واتهامات سياسية، لافتا إلى أن الفيروسات أحياء خلقها الله منها له أضرار ومنها له منافع وبالعلم يجب أن يعرفها الإنسان ويقدم العلاج.
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