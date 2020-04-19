بعد حظر زراعة الموز.. "الديهي" للمتضررين: "ازرعوا بصل.. الشوال أغلى من برميل البترول"

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن وزيرا الزراعة واستصلاح الأراضي، والري أصدرا قرارا مشتركا ينظم زراعة الموز في مختلف المحافظات مشددا على حظر زراعة الموز بكل الأراضي الصحراوية والجديدة أيا كان مصدر مياه الري ويستثنى من ذلك المساحات المنزرعة فعليا قبل صدور هذا القرار وحتي انتهاء فترة الدورات الإنتاجية لها بحد أقصى 3 سنوات.

وأكد "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم الأحد، أن هذا قرار صائب في هذا التوقيت، متابعا أننا بحاجة لإعادة بصمتنا الزراعية لكافة زراعتنا.





وناشد المتضررين من منع زراعة الموز بالتوجه لزراعات أخرى، معقبًا: "ازرعوا بصل، شوال البصل أغلى من برميل البترول".





وأكد أنه لا بد أن تكون الروشته القادمة لمصر روشته زراعية، ونحن أمامنا فرصة تاريخية لتعويض خسائرنا من خلال الزراعة، داعيًا أن تكون فترة ما بعد كورونا هي فترة فتح المدرسة الزراعية المصرية من جديد.