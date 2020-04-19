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هل يجوز أداء صلاة التراويح خلف إمام التلفاز.. مستشار المفتي يجيب

الأحد 19/أبريل/2020 - 09:55 م
صلاة التراويح
صلاة التراويح
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حمزة شعيب - محمود محسن
قال الدكتور مجدي عاشور مستشار مفتي الجمهورية، إن الأحكام الشرعية لا تتعلق بالأشياء المشكوك فيها وانما تتعلق باليقين.

وتابع عاشور خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج "على مسئوليتي" والمذاع عبر قناة "صدى البلد": "مريض كورونا والمريض المزمن يفطر ويخرج فدية".

وأوضح: إذا كان المرض يضر الإنسان بإجازة الأطباء فعليه الفطر وإخراج فدية،  مضيفا:" الخوف من المرض ليس بمرض يتطلب الإفطار.

وأشار مستشار مفتي الجمهورية إلى ان الخوف من الإصابة بـ كورونا لا يعطي رخصة للإفطار في شهر رمضان، موضحا: "الأطباء أكدوا أن الصيام يقوي المناعة".


وأكمل:"الإفطار  لا حرج فيه في حالة العذر فقط، أما غير ذلك فلا داعي للإفطار".


وأشار إلى أن التجمعات تضر سواء فوق أسطح المنازل أو المساجد ومن الأولى الصلاة في المنزل، معقبا: "صلاة التروايح سنة وبعض المذاهب تري أن تصلي بالمنزل وليس المسجد".

ونوه الدكتور مجدى عاشور إلى أنه لا يجوز أداء الصلاة خلف الإمام الذى يقيمها بالتلفزيون وذلك بإجماع الأئمة.
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