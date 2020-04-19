AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

أحمد موسى يطالب بإقامة صلاة التراويح.. والأوقاف: سندرس الأمر.. فيديو

الأحد 19/أبريل/2020 - 08:42 م
وزارة الأوقاف
وزارة الأوقاف
Advertisements
محمود محسن
أكد دكتور أحمد القاضي المتحدث باسم وزارة الأوقاف أن كل فكرة يقترحها المواطنون ترحب بها الوزارة  لكن لا بد من دراسة الأمر حتى يتم تطبيق القرار الصحيح.

وأضاف القاضي خلال مداخلة هاتفية لبرنامج على مسئولىتى تقديم الإعلامي أحمد موسى أننا نراعي الظرف الذي تمر به الدولة ونقيم الوضع الحالي لاتخاذ أي قرار.

وتابع المتحدث بأسم وزارة الأوقاف أن وزير الأوقاف يتمنى أن تفتح المساجد اليوم قبل الغد ويسعى إلى ذلك ولكن الظرف الحالي يمنعنا من ذلك.

وأشار  دكتور أحمد القاضي اننا ندعو الله أن يرفع هذا الكرب عن بلادنا وتعود المساجد لذكر الله وتعمر .

طالب الإعلامي أحمد موسى، وزارة الأوقاف بالسماح للأئمة بصلاة التراويح دون مصلين ليكون هو الخيار الأفضل في هذه الظروف الاستثنائية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

انتهى زمن النوم.. الأوقاف: خطبة الجمعة ستتناول موضوع الساعة "فيديو"

متحدث الأوقاف يوضح حقيقة إلغاء صلاة الجمعة بسبب كورونا..فيديو

الأوقاف توضح حقيقة إلغاء صلاة الجمعة بسبب فيروس كورونا

أخبار التوك شو.. أبو العينين: العالم يتغنى بإنسانية مصر في أزمة كورونا.. أحمد موسى: 30 ألف إصابة بفيروس كورونا في قطر.. الأوقاف تكشف موعد فتح المساجد وموقف صلاة التراويح في رمضان

الأوقاف تحذر: إنهاء الخدمة فورًا للأئمة فى تلك الحالة .. فيديو

الأوقاف عن منع دفن الطبيبة ضحية كورونا: الرسول هب واقفا لجنازة يهودي.. فيديو

ترشيحاتنا

الفلاحين: قرار حظر زراعة الموز بالأراضي الصحراوية سيؤدي لارتفاع أسعاره

إصابة وكيل طب قصر العيني وزوجته بفيروس كورونا

إعلامي يكشف سبب تفشي فيروس كورونا بقرية كفر جعفر .. فيديو

بتر ساق ممثل شهير بسبب فيروس كورونا

شاهد.. الحكم الصادر من الفيفا ضد عبد الله السعيد بعد شكوى الأهلي

قرار عاجل من اتحاد الكرة بشأن شكوى الأهلي ضد عبدالله السعيد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ترامب Vs الصحة العالمية.. قصة الأفريقي الذي يقود المنظمة ضد كورونا

نشرة المرأة والصحة.. المهددون بمضاعفات كورونا .. أبرز إطلالات درة بعد شائعة أرتباطها

بعد 90 عاما.. بنتلي تنتج نسختها التاريخية Blower من جديد ..صور