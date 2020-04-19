أحمد موسى يطالب بإقامة صلاة التراويح.. والأوقاف: سندرس الأمر.. فيديو

أكد دكتور أحمد القاضي المتحدث باسم وزارة الأوقاف أن كل فكرة يقترحها المواطنون ترحب بها الوزارة لكن لا بد من دراسة الأمر حتى يتم تطبيق القرار الصحيح.





وأضاف القاضي خلال مداخلة هاتفية لبرنامج على مسئولىتى تقديم الإعلامي أحمد موسى أننا نراعي الظرف الذي تمر به الدولة ونقيم الوضع الحالي لاتخاذ أي قرار.





وتابع المتحدث بأسم وزارة الأوقاف أن وزير الأوقاف يتمنى أن تفتح المساجد اليوم قبل الغد ويسعى إلى ذلك ولكن الظرف الحالي يمنعنا من ذلك.





وأشار دكتور أحمد القاضي اننا ندعو الله أن يرفع هذا الكرب عن بلادنا وتعود المساجد لذكر الله وتعمر .



