AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

رامز جلال ينشر بوستر برنامجه الجديد.. ومتابعون: مش مستنيين غيرك في رمضان

الأحد 19/أبريل/2020 - 09:55 م
صدى البلد
Advertisements
رنا اشرف
نشر الفنان رامز جلال عبر موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام بوستر جديد لبرنامجه " رامز مجنون رسمى" والمقرر عرضه فى رمضان المقبل.

و كتب معلقا: "بسم الله توكلنا على الله والله المستعان".

نال البوستر اعجاب متابعيه وجاءت تعليقاتهم كالاتى:
الوطن العربي كله فى انتظارك
الف مبروك هتكسر الدنيا كالعاده
كلنا متحمسين
نزل الاعلان
امتى البرومو 
احنا مش مستنيين غيرك فى رمضان

ويعتمد رامز خلال هذا العام على وضع المتسابق على "كرسي الاعتراف" التي يتم خداع الضيف بها، وتبدأ المذيعة أروى التي ستكون الطعم بالنسبة لرامز، بتوجيه الأسئلة للضيف لبعض الوقت، وفي الفقرة المنتظرة يتم سؤال الضيف عن رأيه في صور لثلاث شخصيات، الثالثة ستكون لرامز جلال الذي يخرج منها ويفاجئ الضيف.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

محيي إسماعيل وسيد عبد الحفيظ.. أبرز ضحايا رامز جلال في رمضان

رامز مجنون رسمي.. رامز جلال يعلن اسم برنامجه الجديد.. شاهد الأفيش

منهم ياسمين صبري وحسن شاكوش.. تعرف على القائمة الكاملة لـ ضحايا رامز جلال ببرنامجه الجديد

رضا عبدالعال يحسم مصير ظهوره فى برنامج رامز جلال الجديد

برامج المقالب فى رمضان 2020.. رامز جلال مجنون رسمي.. وفيفى عبده تستضيف النجوم بمنزلها

برامج مقالب رمضان 2020.. ضحايا رامز جلال فنانون ولاعبو الأهلي والزمالك.. فيفي عبد تستضيف النجوم في منزلها

ترشيحاتنا

24 معلومة سريعة.. ما يفطر وما لا يفطر في رمضان

مجلس المعاهد الخاصة: إلغاء الامتحانات التحريرية والشفوية واستبدالها ببحث.. تفاصيل

عاجل.. انتهاء الحظر الشامل بسبب فيروس كورونا في الأردن

بـ الحجاب وملابس محتشمة.. ابنة ماجد المصرى تخطف الأنظار

تعرف على العائق الوحيد في صفقة انتقال نيمار إلى برشلونة

اندلاع حريق بمراكز تجاري في جدة .. تفاصيل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ الحجاب وملابس محتشمة.. ابنة ماجد المصرى تخطف الأنظار

بعد تغزلها في الهضبة.. 10 صور لـ دينا الشربيني برفقة عمرو دياب

ترامب Vs الصحة العالمية.. قصة الأفريقي الذي يقود المنظمة ضد كورونا