رامز جلال ينشر بوستر برنامجه الجديد.. ومتابعون: مش مستنيين غيرك في رمضان

نشر الفنان رامز جلال عبر موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام بوستر جديد لبرنامجه " رامز مجنون رسمى" والمقرر عرضه فى رمضان المقبل.





و كتب معلقا: "بسم الله توكلنا على الله والله المستعان".





نال البوستر اعجاب متابعيه وجاءت تعليقاتهم كالاتى:

الوطن العربي كله فى انتظارك

الف مبروك هتكسر الدنيا كالعاده

كلنا متحمسين

نزل الاعلان

امتى البرومو

احنا مش مستنيين غيرك فى رمضان





ويعتمد رامز خلال هذا العام على وضع المتسابق على "كرسي الاعتراف" التي يتم خداع الضيف بها، وتبدأ المذيعة أروى التي ستكون الطعم بالنسبة لرامز، بتوجيه الأسئلة للضيف لبعض الوقت، وفي الفقرة المنتظرة يتم سؤال الضيف عن رأيه في صور لثلاث شخصيات، الثالثة ستكون لرامز جلال الذي يخرج منها ويفاجئ الضيف.



