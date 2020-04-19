صدمة.. المتعافون من فيروس كورونا معرضون للإصابة مرة أخرى

حذر رؤساء منظمة الصحة العالمية زعماء العالم من الاستثمار بشكل مبالغ فيه في الختبارات لإثبات ما إذا كان الشخص مصابًا بالفيروس ، لأنهم لا يضمنون الحصانة.





اشترت حكومة المملكة المتحدة 3.5 مليون اختبار مصل ، تقيس الأجسام المضادة في بلازما الدم ، لكنها ليست نهائية في إثبات ما إذا كان شخص ما مصابًا بالفيروس.





العديد من الاختبارات التي يتم تطويرها عبارة عن فحوصات دم وخز دبوس شبيهة باختبارات فيروس نقص المناعة البشرية الفورية المستخدمة على نطاق واسع وقياس المستويات المرتفعة من الأجسام المضادة التي يستخدمها الجسم لمكافحة الفيروس.





ويأتي ذلك في الوقت الذي قال فيه مسؤول كبير في الصحة إن خطة "جوازات مناعة" الفيروس التاجي محكوم عليها بالفشل بعد أن طور 10 في المائة فقط من الإيطاليين الأجسام المضادة لـ Covid-19.





ووجدت دراسة قام بها علماء في جامعة ستانفورد في الولايات المتحدة أن ما يصل إلى 4 في المائة من سكان كاليفورنيا ربما أصيبوا بالفعل بالفيروس.





في غضون ذلك ، قالت شركة الأدوية السويسرية العملاقة روش إنها طورت اختبار الأجسام المضادة التي تأمل في طرحها في مايو للكشف عن الأشخاص المصابين سابقًا بـ COVID-19 ، حتى أولئك الذين لم تظهر عليهم أي أعراض.